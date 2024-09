Miss Reginetta d’Italia alla “Notte Bianca di Olivarella”

Sarà una Notte Bianca tutta da vivere, ma anche una notte di bellezza grazie alla prima selezione della stagione, per la Sicilia Orientale, dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, iscrizioni gratuite al 3398254709.

Una Notte Bianca dedicata alla Sicilia con tantissimi artisti e artigiani che coloreranno le vie e le piazze di Olivarella.

La selezione delle Miss è inserita all’interno di un gran varietà che si svolgerà in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e vedrà tra gli ospiti le associazioni Antiche Torri di Santa Lucia del Mela e Teseo di Milazzo e vari artisti come i cantanti Antonello Bertuccelli, Antonio Cannistrà, Mimmo Ambriamo, Annalisa Siracusa e la finalista nazionale di Fuoriclasse Talent Ambra Ilacqua, il fisarmonicista Vito Pio La Spada, mentre la stilista messinese Lavinia Quattrocchi, presenterà una collezione di abiti siciliana per bambini.

Sarà una Notte Bianca coinvolgente e non mancheranno le risate vista la presenza del duo Matranga e Minafó.

È tutto pronto per far vivere forti emozioni che solo la Notte Bianca di Olivarella sa dare.