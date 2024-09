Erika Boldi: bella, brava, sincera e pronta ad affrontare le difficoltà della vita, ma sempre con il sorriso

Continuiamo a conoscere le protagoniste della finale nazionale del concorso Miss Reginetta d’Italia Over. Oggi sono andato a trovare Erika Boldi ad Arezzo, la vincitrice della categoria Junior. Posso dire una vecchia conoscenza anche perchè la bellissima Miss l’anno scorso ha partecipato a Miss Reginetta d’Italia.

Erika, ha 31 anni, ed è nata sotto il segno della vergine il 28 agosto 1993, originaria di Sinalunga (SI) ma , ormai da 10 anni, aretina d’adozione. E’ una bravissima istruttrice fitness (sala pesi, sala corsi e Acquagym /acqua circuit e hydrobike) e lavora nell’azienda di famiglia del mio compagno “Victoria Beauty&Fitness” a Badia al Pino in provincia di Arezzo. Un sorriso stupendo, uno sguardo dolce, ma ogni tanto triste e ci tiene a sottolinera che i suoi genitori sono divorziati e la sua famiglia attuale è work in progress, visto che sta costruendo con il suo compagno il ”nido d’amore”.

Che ricordi hai della tua gioventù, in particolare dei tuoi primi dieci anni? i miei primi 10 anni prevedono dei bellissimi ricordi legati ai miei nonni, mi piaceva giocare: nell’orto con il nonno, mi dilettavo sotto sue direttive nell’arte contadina; con la nonna in cucina, mi ha sempre istruito nella cucina e nelle faccendine domestiche; con le bambole e con la mia moto da trial. Mi allenavo con il babbo e andavamo in giro per le gare, ho partecipato al master beta e al campionato toscano per ben due anni, il tutto con ottimi risultati.



Cosa faresti per un mondo migliore? Cosa farei per un mondo migliore? Bella domanda, potremmo stare qui a parlarne per troppo tempo, partirei dalla violenza sulle donne, per poi passare al fattore truffe fatte agli anziani, alle persone più fragili, i bersagli, per tutti i delinquenti, facili. Chi si approfitta di queste persone e con difficoltà, raggirandole deve essere fermato e punito. Passerei poi alla questione immigrazione permessi di soggiorno ecc ecc, insomma stravolgerei forse il sistema.

Quali sono i tuoi hobby? Come “hobby “ difesa personale, cucina, karaoke. Le mie più grandi passioni sono la moto e tutto ciò che riguarda le arti marziali, le quali vorrei cercare di dedicare più tempo.

Cosa sono per te la famiglia e l’amicizia? l’amicizia è un rapporto raro, anzi rarissimo. È sincerità e schiettezza, nel bene e nel male, è esserci sempre, è complicità è gioire e supportare le conquiste i progressi della tua amica, per questo si contano sulla punta delle dita, ma posso però dire di essere fortunata ho una fantastica “partner in crime“ la mia Irene.

La famiglia per me è squadra. Le fondamenta solide per una famiaglia ideale per me sono: amore incondizionato, supportarsi e sopportarsi, compromesso, valori come li chiamo io old school “vecchio stampo”, rispetto, onestà, disciplina.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso e cosa faresti che ancora non hai fatto? Ricordo i viaggi che ho fatto, mi piace molto viaggiare, visitare posti nuovi, ricordo la vacanza in Messico, Vancouver per le Olimpiadi, Santo Domingo il Kenia. Ecco con il senno del poi vorrei riuscire a fare un altro bel viaggio.

Se non avessi fatto l’istruttrice fitness cosa avresti fatto? Sono una donna con una personalità molto concreta forse troppo, data l’educazione che ho ricevuto, venendo da una famiglia di grandi lavoratori, ci siamo sempre rimboccati le maniche e quindi avrei lavorato comunque.

Qual’è il tuo motto? La tua fatica oggi sarà grande forza domani.

Cos’è per te la bellezza e cosa fai per mantenerti in forma? Venerdì dal mondo del fitness estetico, bodybuilding, per me la bellezza è fatta di belle forme e proporzione. Per mantenermi in forma, sia per lavoro sia per me stessa, naturalmente mi alleno costantemente in sala pesi e seguo, quanto più possibile, un alimentazione mirata.



Aggiungi qualcosa che non hai detto in questa intervista o durante la fase finale del concorso. “Non ne ho parlato durante il concorso per evitare di poter influenzare in qualche modo la sensibilità dei giurati, mi faccio coraggio, ci provo, perché non è semplice neanche per me, e ne parlo adesso a competizione conclusa. Ho deciso di mettermi nuovamente in gioco partecipando a questo concorso dopo un momento particolarmente difficile, che mi ha segnata in male e in bene in tenera età, 14 anni, una brutta forma di leucemia, fortunatamente, dopo molte cure, tentativi e false speranze,superata! Per avere una piccola ma grande rivincita personale e sentirmi nuovamente bene con me stessa mi vorrei rivolgere a tutte quelle persone che stanno affrontando un momento buio, difficile, come purtroppo, ho dovuto affrontare anche io, di combattere”.

Mi guarda con gli occhi lucidi e continua “Ora non ti assillo più mi sono sfogata mi sono commossa e ho detto tutto.

Ci abbracciamo e ci diamo appuntamento ai prossimi eventi e sono sicuro che il sorriso, la sincerità e la sua grande bellezza saranno sempre delle armi vincenti per affrontare la vita.

