Brolo: nel weekend ospiterà la II° edizione de “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori”

Sabato 28 e domenica 29 settembre, Brolo ospiterà la seconda edizione de “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori”, un evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. Sarà un weekend ricco di esperienze culinarie e culturali che si svolgerà tra il nuovo Palatenda di via Carrubera e il cine-teatro comunale, inaugurato per l’occasione.

Un’inaugurazione con stile

Sabato 28 alle ore 18.00 l’inaugurazione dell’evento alla presenza delle autorità civili e militari e l’apertura degli stand. Dalle 18.30 alle 20.00, i visitatori potranno partecipare a degustazioni e incontri con buyers, creando occasioni di confronto tra produttori e appassionati del settore enogastronomico. La serata si concluderà con l’apertura dell’area food, curata da alcuni dei migliori operatori gastronomici di Brolo. La prima giornata culminerà con lo spettacolo musicale dei “Retro’Ska”, che animeranno la serata con ritmi coinvolgenti.

Un Weekend di alta cucina e tradizione

Domenica 29, l’apertura degli stand è prevista per le 18.30. Alle 19.00, i partecipanti assisteranno a uno show cooking condotto da Valeria Raciti, vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef Italia. Con il suo stile creativo e la grande passione per la cucina, Valeria offrirà una dimostrazione culinaria al Palatenda, promettendo di incantare il pubblico con la sua maestria. La giornata si concluderà, alle ore 21.30, con uno spettacolo di cabaret che seguirà l’inaugurazione del cine-teatro comunale riaperto al pubblico dopo i lavori di ammodernamento e riqualificazione.

I Produttori e le Eccellenze Enogastronomiche

La tappa di Brolo de “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori” vedrà la partecipazione di numerosi produttori locali, tra cui:

Fratelli Borrello

Emanumiele

Salumificio Fasolo

Eurofood

Pisti’

Azienda Agricola Pietrazita

Rock Brewery Birrificio

Antonio Raffaele Pasticceria

Lenzo Winery

La Castagna

Associazione Demetra Sikelia

Cantine Lipari

Consorzio Mediterranea – Frutta Tropicale

Fratelli Caprino

Ogni stand offrirà specialità locali, in quella che si presenta come una vera e propria esaltazione del gusto e una festa per i sensi. Sarà, quindi, l’occasione ideale per scoprire i sapori autentici dei Nebrodi, un patrimonio enogastronomico che sa unire tradizione e innovazione.

L’Incontro con i Buyers

Nel corso delle giornate de “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori” si terranno anche incontri sul tema dell’internazionalizzazione, rivolti a operatori commerciali nazionali ed europei, con l’obiettivo di aprire nuovi orizzonti commerciali per i prodotti locali.

Laccoto: Un Progetto di Collaborazione e Sostenibilità

Il sindaco di Brolo, l’on. Pippo Laccoto, ha sottolineato come questo evento non rappresenti solo una celebrazione del patrimonio enogastronomico locale, ma anche una preziosa opportunità di collaborazione tra territori. L’obiettivo principale è valorizzare la cultura del cibo e la tradizione agricola, con un occhio rivolto alla crescita sostenibile e innovativa. SecondoLaccoto, questa iniziativa mette in risalto le eccellenze agricole e agroalimentari locali, promuovendo filiere a km zero e una sana imprenditorialità che contribuisce allo sviluppo e all’occupazione.

L’esperienza di Ficarra e l’attenzione a Brolo

A Ficarra, l’attenzione si è concentrata sull’olio extravergine d’oliva minuta, una cultivar antica e rara dei monti Nebrodi, che produce un olio dal sapore fruttato e delicato, insieme agli agrumi, tra i prodotti più rinomati della Sicilia.

A Brolo, invece, oltre agli agrumi, il focus sarà su dolci, conserve,salumi e vini. Brolo vanta aziende agricole che seguono pratiche biologiche e rispettano antiche tradizioni, mantenendo alta la qualità del loro cibo.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento e sulle attività collaterali, è possibile contattare l’Ufficio Turistico di Brolo al numero 0941 561224.

Partecipare a “Le Vie dei Lancia” significa avere una grande opportunità di vivere un weekend all’insegna del gusto, dei sapori e della cultura, scoprendo le meraviglie gastronomiche che questa terra può offrire.

Il dettaglio dell’area Street Food, nella quale saranno presenti:

Ristorante Demetra

Central Bar

Bistrot Murauto

BlueBeach Brolo

Pasticceria Gelateria Antonio Raffaele

Rock Brewery Birrificio

Il programma:

SABATO 28 SETTEMBRE 2024

Ore 18.00 Inaugurazione con la presenza di autorità civili e militari

Apertura stand

Ore 18.30 – 20.00 Degustazioni presso stand

Ore 18.30 Incontri con buyers

Ore 20.00 Apertura Area Street Food curata da operatori brolesi

Ore 21.30 Spettacolo musicale con il gruppo”RETRO’ SKA “

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

Ore 18.30 Apertura Stand

Ore 19.00 Show Cooking a cura di Valeria Raciti Vincitrice di MasterChef Italia

Ore 20.00 Apertura Area Food curata da operatori brolesi

Ore 21.30 Spettacolo di cabaret con “ ospite a sorpresa “ e…ho detto tutto!!!