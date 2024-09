Alle ore 21:30 su Antenna del Mediterraneo ritorna Momenti in TV

Ritorna stasera, alle ore 21:30, Momenti in TV, il programma itinerante che racconta con semplicità gli eventi e i talenti locali mettendo in evidenza le tradizioni, la cultura, gli usi e costumi delle città.

L’868^ puntata sarà dedicata alla Festa di San Pio di Pietrelcina che si è svolta a San Filippo del Mela ed ha riscosso un grande successo.

Come di consueto immagini e interviste per raccontare cinque giorni stupendi tra momenti di fede e momenti di puro spettacolo.

Stasera alle ore 21:30 tutti su Antenna del Mediterraneo, le repliche andranno in onda sabato alle ore 20:50 e domenica alle ore 14:30.