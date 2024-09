Ad ottobre aprirà una scuola di scacchi a Capo d’Orlando: info e iscrizioni – VIDEO

Uno sport per allenare la mente. Un gioco di strategia che permette a tutti di potenziare e sviluppare le proprie capacità mentali e fisiche, già a partire dalla giovane età.

Per questo sta nascendo, grazie all’intuizione dell’Istruttore Nazionale Mirko Conti Gennaro, un grande movimento in provincia di Messina, con l’apertura di diverse scuole di scacchi nel territorio, tra San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Longi e Brolo. Dopo i successi conseguiti con i bambini della scuola di Brolo, classificatisi al primo posto in provincia e al 4° nella finale regionale, da ottobre aprirà una scuola di scacchi anche a Capo d’Orlando, in pieno centro. Si terrà anche un Open Day.

Per info e iscrizioni contattare l’Istruttore Mirko Conti Gennaro al 327 704 8204.