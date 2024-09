Pestaggio in discoteca a Brolo: c’è un altro arrestato. Si tratta di un minorenne

Nel pomeriggio di ieri, una squadra congiunta del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando e dei Carabinieri della Stazione di Brolo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minore coinvolto nell’aggressione avvenuta a Brolo il 24 luglio scorso.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal dott. Andrea Pagano.

Il minore è accusato di lesioni personali pluriaggravate, commesse insieme ad altri quattro adulti, già sottoposti a misure cautelari dal 17 agosto scorso, in base a un provvedimento del GIP del Tribunale di Patti, dott. Ugo Molina, su richiesta della Procura locale diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo. L’arresto del minore è il risultato di indagini approfondite condotte in collaborazione tra i Carabinieri di Brolo e la Polizia di Capo d’Orlando, avviate subito dopo l’aggressione. L’episodio è avvenuto all’interno e all’esterno di un locale sul lungomare di Brolo, nella notte del 24 luglio. Grazie a testimonianze raccolte dalle vittime e dai presenti, insieme all’analisi di video acquisiti, anche da social network, gli inquirenti sono riusciti a identificare tutti i responsabili e ricostruire la dinamica dell’evento.

L’aggressione, di particolare violenza e brutalità, è scaturita da un banale diverbio. Una delle vittime aveva chiesto a uno degli indagati di rispettare la fila per utilizzare il bagno, ma questo ha scatenato una reazione violenta da parte del gruppo, che ha usato bicchieri e bottiglie come armi per colpire le vittime, anche al volto e alla testa.

L’aggressione è continuata all’esterno del locale, coinvolgendo altre persone intervenute a difesa della prima vittima. I feriti hanno riportato lesioni gravi e sono stati costretti a ricorrere a cure mediche. Le indagini hanno inoltre documentato atti di vandalismo commessi dai responsabili prima di lasciare la scena, con danni ad auto e motocicli parcheggiati nei pressi del locale.