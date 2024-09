Messina: Terza edizione dei “Giochi senza Quartiere” 2024

Interessante iniziativa voluta dall’amministrazione comunale targata Federico Basile, fortemente sostenuta dall’assessora alle politiche giovanili Liana Cannata, con il supporto della Messina Social City.

Presentata l’edizione 2024 dei Giochi Senza Quartiere che, a differenza delle prime due edizioni, non avrà un’unica location ma, si dislocherà nel territorio delle sei municipalità. Obiettivo primario coinvolgere bambini, ragazzi e giovani, di età compresa tra gli 8 e i 35 anni che, grazie allo sport, implementeranno l’aggregazione ed il senso di comunità con la valorizzazione dei luoghi e degli spazi urbani.

Alla conferenza stampa di presentazione, il sindaco Federico Basile, l’assessora Liana Cannata, l’assessore Massimiliano Minutoli, la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini insieme ai presidenti e ai consiglieri delle sei Municipalità.

Il sindaco Basile ha voluto evidenziare che “questa manifestazione era inserita nel programma elettorale e prevedeva, tra l’altro, il coinvolgimento di tutte le circoscrizioni in modo che potessero operare in sinergia con l’amministrazione, per attuare interventi rivolti ai cittadini che amano e vogliono vivere il loro territorio”.

Anche l’assessore Minutoli ha voluto sottolineare “l’importanza del coinvolgimento delle sei municipalità che, metteranno a disposizione location e luoghi simbolo dei loro territori oltre a collaborare fattivamente all’allestimento tecnico della manifestazione”. Lo sport, ha detto Minutoli, e le attività ludiche “rappresentano un forte momento di aggregazione e di partecipazione di tutta la comunità”.

L’assessora Liana Cannata ha “presentato ed illustrato tutte le iniziative previste nei “Giochi senza Quartiere 2024”, attività rivolte a tutte le fasce di età che potranno godere di momenti di svago grazie anche all’apporto di giochi innovativi e spettacolari”. Tornano, ha detto Liana Cannata, “i gonfiabili che offriranno alle famiglie la possibilità di far divertire e giocare anche i più piccini”. Elemento non trascurabile, ha affermato l’assessora, “il coinvolgimento delle sei municipalità proprio per consolidare il senso di appartenenza al proprio territorio valorizzando, al tempo stesso, siti e luoghi che rappresentano l’identità della città di Messina”. La fase finale di “Giochi senza Quartiere 2024”, ha concluso l’assessora Cannata, “si terrà a villa Dante”.

Proprio la presidente della Messina Social City che gestisce villa Dante Valeria Asquini, ha affermato che “Giochi senza Quartiere si integrano con gli obiettivi previsti nel progetto WAY, un’iniziativa che pone al centro la valorizzazione della territorialità e la riscoperta degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e crescita collettiva”. Creare momenti di incontro e confronto altre a partecipare alle diverse iniziative, ha detto la Asquini, “accresce il senso di appartenenza e la condivisione attiva degli spazi comuni”.

Gli interventi sono stati conclusi dai rappresentanti delle sei municipalità Paolo Taverna, Salvatore Lanfranchi, Alessandro Cacciotto, Matteo Grasso, Raffaele Verso e Massimo Costanzo, che, “nell’esprime apprezzamento per l’iniziativa voluta e portata avanti dall’amministrazione Basile, hanno sottolineato come diventa importante coinvolgere le realtà cittadine che profonderanno tutto l’impegno necessario per favorire l’integrazione di tutti i cittadini i quali, potranno riappropriarsi delle proprie piazze e dei luoghi dei quartieri dove risiedono”.

L’inizio di “Giochi senza Quartiere 2024 seguirà il seguente calendario:

sabato 12 ottobre ore 10, IV Municipalità presso Piazza Lo Sardo; sabato 12 ottobre ore 16, III Municipalità a Camaro – Parco Urbano Sant’Antonio; domenica 13 ottobre ore 10, V Municipalità a Villa Sabin; domenica 13 ottobre ore 16, VI Municipalità presso Anfiteatro Sperone Ovest; sabato 19 ottobre dalle ore 10, II Municipalità a Villaggio CEP; sabato 19 ottobre ore 16, I Municipalità a Galati Marina o, in caso di avverse condizioni meteo, nella palestra Ponte Schiavo della scuola Leonardo Da Vinci.

La squadra che totalizzerà il punteggio più alto rappresenterà la Municipalità di appartenenza nella fase finale, che si terrà a Villa Dante, sabato 26 ottobre a partire dalle ore 16. Alla Municipalità vincitrice sarà consegnato il trofeo, da esporre nella propria sede istituzionale fino al giorno dell’inizio dell’edizione successiva. Lo scorso anno, la manifestazione è stata vinta dalla III Municipalità.

E’ possibile scaricare la modulistica di “Giochi senza Quartiere”, dal portale https://youngme.comune.messina.it/giochi-senza-quartiere/