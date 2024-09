Gioiosa Marea, il saluto dell’amministrazione comunale al tenente colonnello dei carabinieri Salvatore Pascariello

Il sindaco Giusi La Galia, i componenti della Giunta, il presidente del Consiglio Gabriele Buttò, alcuni consiglieri comunali e il dirigente scolastico Leon Zingales hanno salutato questa mattina il Tenente Colonnello Salvatore Pascariello, Comandante della Compagnia dei carabinieri di Patti che è stato destinato ad un altro incarico fuori dalla Sicilia.

Il sindaco ha consegnato una targa di ringraziamento al tenente colonnello Pascariello per evidenziare la stima dell’intera comunità gioiosana per l’impegno, la dedizione e l’umanità che sono serviti a rafforzare la sicurezza e la fiducia nelle istituzioni in questi anni di servizio nel comprensorio.

Un riconoscimento è stato consegnato anche dal dirigente scolastico Leon Zingales.