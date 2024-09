Chiusura A20 ai mezzi pesanti, i sindaci del territorio chiedono di essere ascoltati per trovare una soluzione

I sindaci di S.Agata Militello, Capo d’Orlando, Rocca di Caprileone e Torrenova​​​​​ hanno scritto e firmato una lettera sulla questione, inviandola alle massime autorità regionali e nazionali. Di seguito il comunicato.

”Da lunedì scorso è chiusa la autostrada tra Brolo e Patti per i mezzi pesanti con peso superiore a 3.5 tonnellate per almeno 40 giorni.

A ciò si aggiunge il divieto di transito disposto dall’ANAS per i veicoli destinati al trasporto merci nella Nazionale SS 113 Patti/Brolo.

E’ stato stimato che ciò comporterà un aggravio nei tempi di percorrenza per raggiungere l’area nebroidea pari a circa 6 ore, con gravissime ricadute negative per tutto il nostro comprensorio, oltre che per le imprese che giornalmente, con il trasporto su gomma, consentono l’approvvigionamento di merci per tutte le attività presenti nel territorio.

Una decisione assunta senza coinvolgere i Sindaci del territorio, né le rappresentanze sindacali degli autotrasporta e che si accinge a colpire pesantemente le attività produttive e commerciali, considerato che i mezzi diretti a Messina o nelle nostre comunità sono costretti a utilizzare, addirittura, l’autostrada Pa-Ct.

Una decisione assunta senza considerare che il nostro territorio ha il tessuto produttivo più importante per Messina e Provincia, tessuto produttivo che sarà fortemente danneggiato.

Per questo, chiederemo con forza, come Sindaci di tutto il territorio, di essere immediatamente ascoltati affinché possa individuarsi una diversa soluzione che possa contemperare le ragioni che hanno portato a queste drastiche decisioni di chiusura con quelle rappresentate dal territorio e dalle imprese che dovranno trovare adeguata tutela.”