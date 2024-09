Capo d’Orlando – Beer Festival in piazza Matteotti il 12 e 13 ottobre

Il 12 e 13 ottobre in Piazza Matteotti, a Capo d’Orlando, si terrà il Beer Festival, evento dedicato agli amanti della birra, della musica e della buona cucina.

Dalle ore 19:00 in poi prende il via questa prima manifestazione dal sapore bavarese, ricca di sorprese, gadget e tanto divertimento.

Il Beer Festival non sarà solo birra e cibo, ma anche tanto intrattenimento! Durante le due serate, un DJ set a rotazione farà da colonna sonora per tutto l’evento, regalando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Ogni serata avrà un momento speciale con due esibizioni live imperdibili:

12 ottobre : La Soluzione Live Band accenderà la prima serata con il loro repertorio energico e variegato.

: La accenderà la prima serata con il loro repertorio energico e variegato. 13 ottobre: Sarà la volta di William Manera e la sua band, che chiuderanno il festival con un concerto live carico di emozioni.

La proposta gastronomica sarà uno dei punti forti dell’evento.

Nell’area food, sarà possibile gustare deliziosi piatti tipici abbinati alle migliori birre artigianali. E per rendere l’esperienza accessibile a tutti, è stata pensata un’accoppiata food + beer al prezzo popolare da 8 a 10€ (a seconda la scelta). un’opportunità perfetta per trascorrere una serata piacevole senza rinunciare alla qualità.

Ad inaugurare questa prima edizione del Beer Festival sarà Roberto Ricciardello, direttore del Circolo Avvenire, che ha voluto fortemente dare vita a un evento popolare che richiamasse l’atmosfera conviviale delle feste bavaresi. L’evento, patrocinato dal Comune di Capo d’Orlando, segna l’inizio di una nuova tradizione nella città, che punta a diventare un appuntamento fisso per la comunità locale e per i visitatori. Una “festa” che gode anche le attenzioni del Milan Club orlandino, che porterà per l’occasione un ospite speciale: il Direttore di Milan Channel Mauro Suma.

Ma non finisce qui! Durante le serate del festival, oltre alla birra e alla musica, i partecipanti potranno divertirsi con una serie di gadget esclusivi e tanto altro che arricchiranno l’evento. Un’occasione imperdibile per vivere la piazza in un modo diverso, incontrarsi e godere della bellezza dell’autunno orlandino che fa sempre d’attrazione e dove già si respirerà l’aria della Festa patronale di fine ottobre.

Non resta che segnare in agenda il 12 e 13 ottobre per vivere due serate all’insegna del divertimento e della convivialità nel cuore di Capo d’Orlando!