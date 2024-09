Patti: proseguono le prove tecniche per trasportare il sangue con il drone da Patti Marina alle Isole Eolie

Sono proseguite oggi le prove tecniche per il trasporto di sangue e farmaci con il drone dal pontile di Patti Marina a Vulcano e a Lipari e poi via via sarà collegato a tutte le altre isole.

Seguiranno altre prove e in avanti incontri istituzionali e di sensibilizzazione per far comprendere l’importanza di questo nuovo straordinario servizio che collegherà la terra ferma alle isole.

La rotta di volo è stata autorizzata dall’Enac.

Questa mattina, per la prosecuzione dei test iniziati già ieri, hanno presenziato il capitano di fregata Alessandro Sarro, nuovo comandante della capitaneria di porto di Milazzo, il delegato di spiaggia di Patti 2° C° aiutante Np Antonino Bonsignore, il direttore del centro trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti dottore Gaetano Crisà ed il fondatore e ceo di “Abzero” Giuseppe Tortora.

Le foto sono di Nuccio Pancaldo