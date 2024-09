Manutenzione dei torrenti a San Salvatore di Fitalia: concluso il primo lotto di lavori. Fondi per 700.000€

Proseguono speditamente i lavori di manutenzione straordinaria nell’alveo dei torrenti del Fitalia.

Gli interventi, che ricordiamo sono stati finanziati per un importo di circa 700.000 euro 𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗮 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘃𝗲𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟯𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶, agevolare il deflusso delle acque ed a salvaguardare le arterie di collegamento che portano a Galati Mamertino e i torrenti del Comune di San Salvatore di Fitalia e Tortorici.

L’Ufficio Tecnico del Comune, guidato dall’arch. Giuseppa Cavolo, ha individuato le modalità e le priorità di intervento, insieme all’amministrazione comunale e ai funzionari dell’Autorità di Bacino, capeggiati dall’Ing. Leonardo Santoro.

Dopo la conclusione del primo intervento sul tratto denominato Paratore, sono stati aggiudicati e consegnati i lavori per messa in sicurezza del torrente e smaltimento vegetazione alveo “Fiumara – Due Fiumare”.

Dopo l’accantieramento, la ditta aggiudicataria BCM CONSORZIO STABILE con sede in S. Agata di Militello, sta continuando i lavori che prevedono la scerbatura, il taglio e la cippatura della vegetazione presente e la pulizia dei canali e degli affluenti del fiume. Iniziati anche i lavori versante Tortorici.

In un contesto di cambiamento climatico, intervenire in opere a tutela del territorio lungo i torrenti e i fiumi diventa di primaria importanza per la tutela della pubblica incolumità ed a salvaguardia delle infrastrutture viarie.