Incidente mortale: San Marco d’Alunzio piange la morte di Gabriele Di Simone. Si prega per le sorti del ferito

Una tragedia immane, quella che ha colpito la comunità di San Marco D’Alunzio, svegliata dalla terribile notizia della morte di Gabriele Di Simone, operaio di soli 29 anni. Il giovane ha perso la vita stanotte precipitando in una scarpata, mentre era a bordo di una jeep. Insieme a lui è rimasto ferito un 16enne aluntino, che ora si trova ricoverato un gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina.

Un volo impressionante, con oltre 200 mt di dislivello – secondo i soccorritori – tra il punto in cui l’auto sarebbe scivolata giù e quello di impatto, avvenuto in piena notte, su una strada sterrata in contrada Stella, ad Alcara Li Fusi e sulla cui dinamica e causa sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di S. Agata di Militello e della locale stazione, intervenuti sul posto. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo, come atto dovuto, affidato al sostituto procuratore Giovanna Lombardo.

A lanciare l’allarme, intorno alle 3 è stato un terzo giovane che era in compagnia degli altri due, anch’egli di San Marco, che era sceso dall’auto nel momento in cui sarebbe caduta nel vuoto. Il ragazzo è sotto shock, ma fortunatamente illeso.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello e dei volontari di Mistretta, per raggiungere il punto in cui il fuoristrada è precipitato, in una area molto impervia, tra fitta vegetazione e punti molto scoscesi, insieme al gruppo di pronto intervento della Forestale. Per il 29enne non c’è stato purtroppo nulla da fare, mentre il ferito è stato recuperato grazie all’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco e del nucleo Saf dei caschi rossi, giunto da Palermo. Particolarmente complesse e drammatiche le operazioni di soccorso: è stato necessario calare una coraggiosa donna medico del 118, la dottoressa Maria Teresa Caruso, in servizio alla postazione di Capo d’Orlando, con un verricello per poter raggiungere il giovane a cui sono state prestate le prime cure. Poi è stato assicurato alla barella, issato e condotto sull’elicottero dei vigili del fuoco al campo sportivo di Alcara Li Fusi, da dove è stato trasferito in elisoccorso a Messina. Poi le operazioni di recupero della salma. Sui luoghi il sindaco di Alcara Li Fusi, Ettore Dottore, il primo cittadino di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, accorso accanto ai familiari della vittima. A supportare gli interventi di soccorso gli agenti della Polizia Locale di Alcara Li Fusi e i volontari di Protezione Civile.

Gabriele, ricordato da tutti come un giovane allegro e sorridente, infaticabile lavoratore, a quanto stava progettando il matrimonio con la fidanzata. Dolore e disperazione tra parenti e gli amici più cari, mentre tutta la comunità di San Marco si è stretta attorno ai familiari. La salma è stata trasferita a Messina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

San Marco e la comunità dei Nebrodi pregano per le sorti del 16enne ricoverato in prognosi riservata a Messina.