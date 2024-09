Alcara Li Fusi, tragico incidente nella notte. Un morto e un ferito, in gravissime condizioni

Gravissimo incidente stadale intorno alle tre di oggi in contrada Stella su un stada comunale ad Alcara Li Fusi. A restare coinvolta, secondo le primissime informazioni una jeep, con a bordo tre giovani.

Per cause in corso di accertamento il mezzo sarebbe uscito di strada, precipitando in un dirupo. Fatale l’impatto per uno dei tre giovani. Feriti gli altri due. Uno sarebbe in condizioni gravissime e per questo sarebbe stato allertato l’isoccorso.

Sul posto I sanitari del 118 e i vigili del fuoco per recuperare i feriti e il mezzo e i carabinieri.

Notizia in aggiornamento

Aggiornamento ore 9:26: uno dei tre giovani non era a bordo del mezzo ed è illeso.