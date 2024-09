Oliveri: Il lido “Baiadèra” a distanza di tre anni è nuovamente sul podio del “Best Italian Beach”

Il Lido “Baiadèra” di Oliveri torna sul podio alla fiera del “TTG Travel Experience” 2024 di Rimini, dopo tre anni dall’ultima volta, era il 2021. Si è classificato secondo nella categoria “Best Italian Beach”.

Il primo premio è andato al Cala San Giovanni di Polignano a Mare, un attrezzatissimo stabilimento balneare situato nel meraviglioso litorale del Gargano, con mare azzurro e attrezzature d’eccellenza.

Sul secondo gradino del podio il lido oliverese, che ha il parco giochi per bambini sulla spiaggia più grande della Sicilia. Sul terzo il Tulum di Latina, uno stabilimento balneare che si distingue per le iniziative di sensibilizzazione ambientale organizzate per i suoi clienti.

La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach 2024 si terrà il 10 ottobre alle ore 16.00 alla fiera “InOut”, nell’ambito del “Sun 2024” di Rimini, salone internazionale del settore beach & outdoor. L’appuntamento è alla “Beach Arena” adiacente allo stand di “Mondo Balneare”, al centro tra i padiglioni B7 e D7.

Le iscrizioni per il concorso Best Beach 2024 si sono aperte lo scorso luglio e per poter partecipare, gli stabilimenti balneari italiani dovevano iscriversi e raccogliere almeno mille voti online da parte del pubblico.

Il 31 agosto le votazioni si sono chiuse e la giuria di “Mondo Balneare” ha preso in considerazione solo i 18 candidati che hanno superato i mille voti e ha assegnato i premi suddivisi in quattro categorie: “Best Beach Bar“, per gli stabilimenti balneari specializzati in ristorazione, cocktail e feste in spiaggia, “Best Beach Design“, per gli stabilimenti balneari con architetture e strutture all’avanguardia, in avanti “Best Italian Beach“, per gli stabilimenti balneari d’eccellenza in termini di servizi, animazione e accoglienza, categoria dove ha brillato il lido “Baiadera” di Oliveri e infine “Best Beach“, il primo premio assoluto, per lo stabilimento balneare che rappresenta al meglio tutte le caratteristiche delle tre categorie precedenti.

Quest’anno la giuria del concorso si è rinnovata. Oltre a Mauro Oddone (direttore di Mondo Balneare), Fabio Cauli (ufficio stampa Sindacato italiano balneari – Confcommercio), Corrado Luca Bianca (direttore dell’associazione di categoria Fiba-Confesercenti) e la fiera di settore InOut di Rimini, a valutare gli stabilimenti balneari si è unito il team management di “Singita Miracle Beach”, che ha vinto svariate edizioni del concorso Best Beach.