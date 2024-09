Capo d’Orlando – Scontro auto-moto sul lungomare, un ferito trasportato in elisoccorso

Incidente stradale alla fine del lungomare Luciano Ligabue a Capo d’Orlando, intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 23 settembre.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un ciclomotore. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo, che ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti prontamente sul posto.

Traffico al momento bloccato, sul posto le forze dell’ordine per la ricostruzione del sinistro.

AGGIORNAMENTO

Per l’uomo si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. L’elisoccorso è atterrato al campo sportivo di Pissi e da lì ripartito verso la città dello Stretto.