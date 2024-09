San Filippo del Mela: 1° Raduno Bandistico San Pio da Pietrelcina

Ha riscosso un grande successo il “1° Raduno Bandistico San Pio da Pietrelcina” che si è svolto nel centro di San Filippo del Mela ed è stato organizzato dall’omonimo Comitato presieduto dall’infaticabile Angelo Lo Duca.

L’evento è stato inserito in un ricco programma, tra momenti religiosi e ricreativi, dei festeggiamenti in onore di “San Pio da Pietrelcina” che sta catturando l’attenzione di tantissime persone e terminerà lunedì sera con la processione per le vie del paese del venerato simulacro di San Pio da Pietrelcina, il concerto di Marco Carta e i fuochi d’artificio.

Le note musicali hanno allietato i numerosi spettatori, che dalle prime ore del pomeriggio di sabato scorso, prima hanno accompagnato le bande per le vie della città e poi hanno assistito all’esibizioni sul palco di Piazza Duomo.

Le quattro bande partecipanti, appartenenti alla FEBASI, sono state: la filippese “Amatori della musica” diretta dal M° Davide Capone con il gruppo Majorettes “Blu Stars”; il corpo bandistico Santa Cecilia di Villafranca Tirrena diretta dal M° Emanuele Celona; l’orchestra di fiati, provenienti dalla provincia di Trapani, “Maria SS. di Custunaci” diretta dal M° Alessandro Vinci e la banda musicale della Brigata Aosta di Messina diretta dal 1° Luogotenente M° Fedele De Caro.

Al termine delle esibizioni spazio alle premiazioni curate dal Comitato San Pio da Pietrelcina, riconoscimenti per le quattro bande partecipanti, per l’amministrazione comunale di San Filippo del Mela, a ricevere il premio il vice sindaco Valentino Colosi, per Padre Enrico Mortillaro e per la Febasi.

Durante la serata si è svolta la “Sagra della pizza” curata dal bravissimo pizzaiolo Fabio Mangano e non sono mancate le esposizioni di bravissimi artigiani e delle fotografie di Salvatore Cambria che raccontano la vita dei cittadini di San Filippo del Mela in tre momenti della vita: la scuola, il militare e il matrimonio.

Il Comitato organizzatore ha voluto ringraziare per la fattiva partecipazione la Polizia Municipale, i Carabinieri in servizio e in pensione e tutti i gruppi di volontariato che in questi giorni stanno lavorando per la buona riuscita della festa.

Nella giornata odierna alle ore 18:30 ci sarà la celebrazione Eucaristica e i solenni canti dei Primi Vespri, mentre dalle ore 20:30 si svolgerà la IV edizione dè “La Corrida” presentata da Pippo Gitto e la “Sagra del panino con la mortadella”.