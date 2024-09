Miss Reginetta d’Italia: Aurora Dimiccoli è pronta a stupire

Alla scoperta del mondo di Miss Reginetta d’Italia, il concorso di bellezza ideato dalla New Meta Event che è diventato un vero trampolino di lancio per tantissime ragazze italiane.

Oggi vi presentatiamo Aurora Dimiccoli, vincitrice del titolo CR Lab nella finale di Riccione.

Aurora ha 18 anni e vive a Barletta, una splendida città della Puglia, con mamma Carmela, papà Savio e i suoi due fratelli Noemi e Francesco. Nella vita è una studentessa e ballerina di danze latino americane e da più di 1 anno ha intrapreso il percorso da modella.

Quali sono i tuoi ricordi dei tuoi primi 10 anni e quali sono stati i tuoi giochi? Ricordo perfettamente la me bambina che indossava le scarpe con il tacco della mamma e sfilava nei corridoi di casa immaginando fossero passerelle e un altra delle mie grandi passioni erano le barbie, mi divertivo a vestirle svestirle e molto spesso creare scenette come se fossero nella realtà.

Cosa faresti per un mondo migliore? Una delle principali cose che secondo me potrebbe migliorare il mondo è togliere e mettere fine ai pregiudizi, che condizionano un po’ la vita di tutti (ammetto anche la mia), e che ognuno sia unico a se stesso e possa vivere con la libertà di fare ciò che più gli piace senza soffermarsi a pensare ciò che gli altri possano dire su di lui. Credo che ognuno sia unico nel suo genere e non c’è bisogno di giudicarlo perché questo non ci rende delle persone migliori, ma migliori lo diventiamo nel momento in cui viviamo la nostra vita ma soprattutto la lasciamo vivere.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Una delle mie più grandi passioni è la danza, che ormai ho lasciato da 1 annetto ma che mi ha lasciato ricordi e insegnamenti indimenticabili che custodisco nel mio cuore, a questa si unisce un’altra passione che è quella della moda, ormai intrapresa seriamente da un anno e spero possa continuare per molto altro tempo.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? La famiglia la paragono ad un ancora, simbolo di fermezza e di fede, un “peso” che mantiene ferma e sicura la vita, e la mia famiglia per me rappresenta proprio questo oltre che l’amore.

L’amicizia per me (quella vera) è punto di riferimento, una connessione intima fatta di comprensione profonda e condivisione libera, un posto dove spensierarsi e divertirsi ma soprattutto un posto sicuro dove potersi rifugiare nei momenti bui.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso e cosa faresti che ancora non hai fatto? Ricollegandomi alla danza è proprio questa che ritorna spesso nei miei pensieri, come bella esperienzi, ma senza soffermarmi sul passato vorrei crescere sempre di più nel mondo della moda.

Qual’è il tuo motto? Il mio motto è semplice, ma è anche uno stimolo per fare sempre meglio “BRILLA COME UN DIAMANTE,SEMPRE”

Cos’è per te la bellezza e cosa fai per mantenerti in forma? Per me la bellezza può essere tutto e niente, nel mondo della moda può contare tanto ma la vera ispirazione è quella di non essere solo bella esteriormente ma soprattutto dentro ed essere una persona gentile amabile e rispettosa.

Che esperienza è stato il concorso Miss Reginetta d’Italia? Per me questa esperienza ha significato tanto e sono fiera del percorso che ho fatto, una delle esperienze più belle della mia vita, sono stati giorni fantastici ma allo stesso tempo “stressanti” ma che rivivrei uno per uno altre milioni di volte. Ho capito e imparato tante cose ed è per questo che sono felice nonostante la vincitrice non sia stata io, nella vita non importa quante volte vinci ma quante volte ti rialzi senza mai arrenderti e continuare per la tua strada. Sono orgogliosa di tutto questo e pronta a vivere altre emozioni, tutto comincia da qui, nonostante tutto spero che la fascia vinta possa aprirmi altre strade.

Aurora è una ragazza decisa, che sa benissimo che per raggiungere gli obbiettivi prefissati bisogna lavorare e avere costanza. Mi saluta con nun abbraccio carico di emozioni e mi da appuntamento ai prossimi appuntamenti del concorso perche il suo obbiettivo è quello di dimostrare tutto il suo valore.

Per partecipare al concorso Miss Reginetta d’Italia: www.reginettaditalia.it o chiamare Nuccia Sottile al 339 8254709