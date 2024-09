Il Tartarughino Padel vola in Serie C

Bellissimo pomeriggio sportivo per il Tartarughino Padel di Capo d’Orlando, che ha battuto nella finale andata/ritorno il circolo New Garden di Palermo, conquistando la meritata promozione in Serie C.

La formazione del presidente Brignone, guidata dal capitano/giocatore Maurilio Musarra, ha ottenuto ieri un secco 2-0, schierando le coppie Triscari-Paparone e Cepeda/Basile. Tra i protagonisti della squadra anche Musca, Millevoi, La Valva, Timpanaro e Fazio.

Un grande traguardo per una squadra nata appena due anni fa, che ha puntato sul fuoriclasse argentino Facundo Cepeda e ha tra le sue fila anche una leggenda della pallacanestro come Gianluca Basile.