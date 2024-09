Ricerca sul cancro infantile, la campagna “Accendi d’Oro, accendi la Speranza” è in programma dal 22 al 29 settembre 2024

Settembre è il mese indicato da Childhood Cancer International – CCI – per “accendere” l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle problematiche e sui diritti dei pazienti pediatrici malati di cancro e l’impatto che ha sulle loro famiglie. CCI è il più esteso movimento globale di genitori, riuniti in centinaia di associazioni presenti in tutti i continenti. La FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica è tra i suoi soci fondatori e collabora a tutte le iniziative internazionali di sensibilizzazione per difendere e garantire il diritto alle cure e alla buona qualità di vita per tutti i bambini e gli adolescenti malati, fare prevenzione, promuovere misure a sostegno dell’intero nucleo famigliare, sostenere la ricerca.

In questo mese in tutto il mondo, le associazioni di genitori, e loro stakeholder, illuminano di luce dorata edifici, monumenti e punti iconici di Paesi e città, una consolidata attività simbolica per richiamare l’attenzione di tutti sulle problematiche inerenti i tumori pediatrici, e distribuiscono pubblicamente il Nastrino dorato – Gold Ribbon, simbolo dell’Oncoematologia Pediatrica. Chi lo indossa riconosce apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei pazienti pediatrici onco-ematologici: il colore oro simboleggia quanto siano preziosi ai nostri occhi. A differenza di altri nastri di sensibilizzazione, che simboleggiano una specifica malattia, il Nastro d’oro rappresenta decine di tipi di cancro infantile.

LA CAMPAGNA FIAGOP ACCENDI D’ORO, ACCENDI LA SPERANZA DAL 22 AL 29 SETTEMBRE

In Italia FIAGOP, con il patrocinio e la collaborazione attiva di AIEOP – Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue, FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CIP – Comitato Italiano Paralimpico, FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, ANCI – Associazione Italiana Comuni Italiani, scenderà in campo da domenica 22 a domenica29 settembre per dare vita alla sesta Campagna di Sensibilizzazione nazionale “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”. Tutti sono invitati a partecipare alle iniziative : con una maggiore sensibilizzazione sul cancro infantile, si avranno maggior consapevolezza dei primi sintomi, diagnosi più precoci, un aumento dei finanziamenti alla ricerca, terapie più adatte e più mirate e, in ultima analisi, un miglioramento nei risultati di cura.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Illuminazione dorata di monumenti e punti iconici del Paese

Tutti sono invitati ad accendere l’ORO con FIAGOPpartecipando alle illuminazioni di luce dorata di monumenti e luoghi d’interesse, iniziative a cura delle associazioni confederate presenti in quasi tutte le regioni, e di altre che si riconoscono nella mission della FIAGOP. Nell’occasione sarà distribuito il Nastrino dorato, con l’invito ad indossarlo (è un piccolo tatuaggio temporaneo ad acqua) per poi scattare un selfie, anche collettivo, da condividere sui propri canali social utilizzando gli hashtag della campagna, insieme ad un messaggio di affetto rivolto a tutti i bambini ed i ragazzi in cura e guariti, a chi non siamo riusciti a guarire. FIAGOP invita a coinvolgere in questa attività le scuole, i colleghi, gli amici, la famiglia, medici, infermieri. Chi non fosse in possesso del Nastrino dorato potrà condividere la sagoma che si scarica dalla Landing page accendidoro.it.

L’ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIA SARA’ PRESENTE AD

ACQUEDOLCI CON L’ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA MUNICIPIO;

CASTELL’UMBERTO CON L’ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE.

