Miss Reginetta d’Italia Over: Per Selly Andriolo un secondo posto adrenalinico

E’ stata una delle protagonista alla finale del concorso nazionale “Miss Reginetta Over”, che si è svolto all’Opera Beach di Riccione, Selly Andriolo ha partecipato nella categoria lady, classificandosi seconda, e si è messa in evidenza, oltre che per la bellezza, per la sua semplicità e spontaneità.

Miss Selly Andriolo, ha 43 anni, bionda con gli occhi azzuri e alta 175 cm, vive ad Abano Terme (PD), sposata con Stefano e mamma di Liam di 9 anni che è il suo grande amore della sua vita. Lavora in uno studio professionale di commercialisti e consulenti del lavoro.

Seduti davanti ad un caffè al centro di Riccione iniziamo a parlare, ma sopratutto a conoscerla meglio.

Che ricordi hai di quand’eri una bambina? Ho dei bellissimi ricordi dei miei primi 10 anni di vita perché vivevo in un piccolo condominio abitato da mie coetanee che frequentavano la mia stessa scuola. Intorno alla nostra abitazione c’erano molti campi, fossati e un laghetto e io prediligevo giochi all’aperto. All’epoca ero molto “temeraria”, saltavo letteralmente i fossi, mi arrampicavo sugli alberi o pali della luce, d’estate si giocava sotto casa fino a tarda serata. Quando non avevo amiche con le quali trascorrere il tempo mi richiudevo nella mia cameretta e passavo ore a giocare con le mie Barbie, le vestivo e acconciavo i loro capelli. Ora la mia collezione di Barbie è ancora tutta perfettamente esposta e ben tenuta nella mia camera dei giochi a casa dei miei genitori.

Cosa faresti per un mondo migliore? Per un mondo migliore cercherei di eliminare le disuguaglianze economiche e sociali, garantendo a tutti la stabilità economica che serve a mantenere un discreto tenore di vita, non so come si potrebbe realizzare, magari suddividendo un ipotetico PIL mondiale in parti uguali per tutti i paesi. Una cosa un po’ più concreta sarebbe aiutare le lavoratrici madri con la gestione dei figli creando dei centri gratuiti che possano supportare all’occorrenza le donne per quanto riguarda l’accudimento del bambino oppure che ogni posto di lavoro fosse dotato di apposito spazio per accogliere i figli delle lavoratrici.

Quali sono i tuoi hobby e cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero mi sfogo in palestra, lì mi ricarico e stacco la mente da tutto e tutti. Mi piace molto seguire la moda e tutto ciò che riguarda il settore bellezza e benessere, mi piacerebbe partecipare ad eventi legati a questo.

Famiglia ed amicizie, che ruolo hanno nella tua vita? La famiglia è un punto saldo della mia vita, appartengo ad un piccolo nucleo familiare dove ci si protegge e ci si aiuta, si condivide e ci si sostiene. Le amicizie, quelle vere, invece sono la famiglia che ti scegli. Essendo figlia unica la mia più cara amica è come fosse mia sorella, con la quale riesco ad essere completamente me stessa e so che non verrò mai giudicata. Anche se non ci vediamo per mesi perché ora si è trasferita in un’altra regione, quando ci troviamo sembra passato un giorno e so che se avessi bisogno partirebbe anche domani per raggiungermi e viceversa. Stessa cosa con il mio migliore amico (maschio), so che posso sempre avere qualcuno su cui contare. Quindi famiglia e’ dove famiglia si fa, indipendentemente dal vincolo di sangue , e’ un legame indissolubile tra persone che si sceglie di avere accanto.

C’è qualcosa che hai fatto e che ricordi piacevolmente e cosa faresti che ancora non hai fatto? I ricordi più piacevoli della mia vita sono i viaggi che ho fatto. Prima che nascesse mio figlio, io e mio marito abbiamo girato un po’ il mondo. Io organizzavo e pianificavo il viaggio, mi documentavo e poi visitavamo i vari paesi, stavamo in giro circa 3 settimane, prendevamo circa 8 voli interni, sempre con le valige in mano, ci adattavamo alle usanze e provavamo i cibi locali. Da quando è nato nostro figlio lo abbiamo subito abituato a viaggiare in aereo ma i nostri viaggi sono un po’ più “vacanze familiari”. Spero quindi di poter visitare ancora le tante parti del mondo che non ho visto.

Cosa avresti fatto se non avessi fatto l’impiegata? Se non avessi fatto l’impiegata avrei voluto fare la modella o lavorare nel mondo della moda e dell’organizzazione di eventi.

8. Il mio motto è “se insisti e resisti, raggiungi e conquisti” ovvero se insegui un sogno o vuoi raggiungere un obiettivo non fermarti alla prima difficoltà ma tieni duro, credi in te e prima o poi porterai a casa un risultato o qualche soddisfazione.

Hai partecipato ad un concorso dove la bellezza era sempre al centro dell’attenzione, ma per te cos’è la bellezza? Per me la bellezza è quando ti senti bene mentalmente e fisicamente. E’ la vitalità che ci accompagna unita alla nostra energia interiore che ci permettere di trasmettere positività alle altre persone. Per quanto riguarda la mia bellezza esteriore cerco di tenerla viva con l’attività fisica, mangiando sano e conducendo vita regolare.

Che significato ha il tuo secondo posto nella categoria lady di Miss Reginetta d’Italia Over? Questo secondo posto per me è un vero e proprio traguardo essendo la prima volta che partecipo ad un concorso di bellezza. Non mi aspettavo di arrivare sul podio tra tante belle donne provenienti da tutta Italia. Spero sia il punto di partenza verso nuove esperienze legate al settore moda e bellezza. Spero di poter continuare nel mio piccolo a sfilare e magari collaborare in qualche evento sempre in questo settore è un giorno forse lavorerò direttamente ad un concorso di bellezza seguendo direttamente le Miss.

Selly è una donna straordinaria ed è piacevole parlargli sorseggiando il caffè si scherza sul suo momento e sulla sua popolarità sui social e su questo, leggendo tanti commenti sulle foto e sui video pubblicati durante la finale vuole mandare un messaggio: Vorrei aggiungere che non c’è nulla di volgare o patetico nel partecipare ad un concorso di bellezza anche se si è over e quindi non più giovanissime. Si è più consapevoli del proprio corpo e se ci si sente bene e’ giusto mettersi in gioco, ampliando i propri orizzonti, divertendosi, facendo nuove conoscenze ed imparando qualcosa da chi ci sta vicino.

E’ arrivato il momento di salutarci e darci appuntamento in Sicilia, ma sopratutto su altre importanti passerelle di Miss Reginetta d’Italia Over, lei è pronta a vivere il suo anno e a cogliere tutte le occasioni che il concorso darà.

Per partecipare al concorso basta avere dai 30 ai 60 anni e chiamare Nuccia Sottile al 339 8254709 o collegarsi su www.missreginettaover.it.