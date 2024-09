Le ceramiche di Santo Stefano di Camastra al G7 di Siracusa

Una presenza importante quella delle ceramiche stefanesi a Siracusa, dove questa oggi è giunta anche la premier Giorgia Meloni, per l’inaugurazione dell’Expo Divinazione, evento che precede il G7 Agricoltura e Pesca in programma a Siracusa, sull’isola di Ortigia.

La premier ha fatto il suo ingresso a piedi nell’area della manifestazione, raggiungendo il vicino stand del ministero dell’Agricoltura dove ha inaugurato l’evento, in programma per le 17.

A rappresentare l’arte e l’artigianato stefanese le giare maiolicate realizzate dai maestri ceramisti della cittadina tirrenica ed i tavoli in pietra lavica maiolicata, che arredano gli spazi dello stand della Regione Siciliana, allestito nel Padiglione Italia. 24 giare per la collezione esposta in questa occasione, ma che erano già state utilizzate anche ad Expo qualche anno fa ed in altre importanti occasioni, su richiesta di Regione Siciliana ed altre istituzioni.

“Abbiamo risposto all’appello e alla sollecitazione che ci è stata rivolta dal Ministero dell’Agricoltura e dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura” ha dichiarato ad AMNotizie il primo cittadino Francesco Re, presente oggi a Siracusa insieme all’Assessore allo Sport e Tursimo della sua giunta Alessandro Amoroso (vedi foto in alto).

“L’assessorato ha infatti dato mandato all’architetto Galvano dell’assessorato regionale al turismo di redigere un progetto per la realizzazione dello stand, sottoposto poi al vaglio di Ministero dell’Agricoltura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che includeva tra gli arredi le giare ed i tavoli stefanesi”.

Una vetrina internazionale di prestigio per le ceramiche stefanesi, già conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, che potranno essere apprezzate nel contesto dell’evento istituzionale di livello internazionale, che farà da cornice al G7 vero e proprio che si terrà dal 26 al 28 settembre 2024 con le riunioni dei Ministri dell’Agricoltura di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, cui si aggiunge l’Unione Europea.

Siracusa, da oggi è fino al 29 settembre, diventa una grande esposizione delle eccellenze dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e del settore vivaistico/forestale nazionale e delle tecnologie innovative utilizzate, con eventi e convegni, che prevedono il coinvolgimento integrato di istituzioni pubbliche, di organizzazioni professionali e associazioni di categoria delle filiere di settore, ma anche di soggetti pubblici e privati operanti in settori di interesse per le materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

“Un’occasione di primaria ed assoluta rilevanza per l’Italia per valorizzare le eccellenze agroalimentari, scientifiche, culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche e quelle delle filiere economico-produttive.” come ha sottolineato la Regione Siciliana.