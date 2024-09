Piraino: rimpatriata per compagni di scuola fino alle medie

Compagni di scuola…fino alle medie si sono riuniti per una rimpatriata a Piraino.

Alcuni accompagnati chi dalla moglie e chi dal marito, hanno fatto a gara per ricordare i momenti del passato, della gioventù spensierata, genuina, a volte monella e perché no dispettosa, circostanze che hanno fatto da cornice ad una giornata piacevolmente gustosa.

Questi i nomi degli ex studenti in foto: Pina Agnello, Ninziatina Condipodaro, Pippo P. Cusmà, Franco Domianello, Angela Fallo, Maria La Monica Miraglio, Pippo Lamonica, Salvatore Mastrolembo, Sara Mirenda, Graziella Romano, Gesina Rovicone e Melo Zeus e alcuni over 70 di Piraino