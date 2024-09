Lavori alla stazione di Sant’Agata Militello: modifiche di orari e cancellazioni per due domeniche su alcuni treni regionali

Domenica prossima 22 settembre e poi domenica 6 ottobre 2024, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di S. Agata di Militello, alcuni treni regionali subiranno modifiche d’orario, cancellazioni parziali e sostituzioni con bus. Sono cinque i treni che subiranno cambiamenti: il regionale veloce 5357 in partenza da Messina alle ore 7.41 e arrivo a Palermo. Il treno proseguirà regolarmente fino alla stazione di Capo d’Orlando, che diventerà capolinea. Poi si proseguirà con bus da Capo d’Orlando ad Acquedolci con fermate a Zappulla, San Marco D’Alunzio e Sant’Agata Militello.

Conclusa la corsa ad Acquedolci, da qui, alle ore 10.20 il treno riprenderà la corsa con fermate a Caronia, Santo Stefano di Camastra, Tusa, Cefalù, Termine Imerese e Palermo Roccella con arrivo a Palermo alle 11.55. Poi altri due treni regionali lenti, il 12873 e 12881; il primo parte da Messina alle 10.05. Si fermerà a Capo d’Orlando da dove partirà il bus con fermate a Zappulla e San Marco con arrivo a Sant’Agata Militello alle ore 12.24.

Il secondo dalla stazione santagatese alle ore 12.13 verso Palermo; da qui proseguirà con bus fino ad Acquedolci, da dove partirà il treno con fermate anche a Caronia, Santo Stefano di Camastra, Tusa, Pollina, Cefalù, Lascari, Campofelice, Termini Imerese e Bagheria con arrivo a Palermo Centrale alle ore 15.05. Riguardo invece ai treni che partono da Palermo, sono due, il 5354 delle ore 8.27 con destinazione Messina e il regionale lento 12880 delle ore 9.33 con destinazione Sant’Agata Militello.

Si fermeranno entrambi alla stazione di Acquedolci e saranno sostituiti con bus. Il primo con fermate a Sant’Agata Militello, Capo d’Orlando, Patti, Barcellona, Milazzo e arrivo a Messina alle ore 13.18, il secondo, da Acquedolci proseguirà fino a Sant’Agata Militello con arrivo alle 11.49.

I bus fermano negli spazi antistanti le stazioni ferroviarie tranne che a Capo d’Orlando, in piazza Tullio Trifilò, a Zappulla sulla strada statale 113 a Rocca di Capri Leone, a San Marco d’Alunzio in via Giuseppe Mazzini 19 a Torrenova ed ad Acquedolci in via Generale Di Giorgio 50.