Il Tartarughino di Capo d’Orlando cerca la promozione in Serie C di Padel. Tra i protagonisti anche Gianluca Basile

Il padel si conferma un movimento in costante crescita in provincia e sui Nebrodi. Dopo l’ottima stagione del Green Padel Messina, che ha sfiorato la promozione dalla B alla massima serie, adesso è il Tartarughino di Capo d’Orlando a sognare l’approdo nella categoria superiore, ovvero la C regionale.

La squadra paladina si è imposta con il punteggio di 2-1 a Palermo nella finale d’andata e sabato spera di celebrare la promozione di fronte al proprio pubblico. Tra i grandi protagonisti anche una leggenda della pallacanestro italiana come Gianluca Basile. Appuntamento sabato 21 settembre alle 16 al Tartarughino.