Volley – Presentata la famiglia di Akademia Sant’Anna: unione e collaborazione al centro dell’evento

A pochi passi dalle acque dello Stretto, nella serata del 18 Settembre 2024, si è presentata Akademia Sant’Anna. Incantevole scenario, quello offerto dalle pertinenze del ristorante Grecale, i cui spazi messi a disposizione, curati nei minimi dettagli dal personale della struttura unitamente all’area marketing societaria, si sono trasformati, nell’occasione, in un’agorà in cui autorità, partner, membri della stampa hanno potuto incontrare e rendere merito al lavoro degli staff dirigenziali, tecnici e delle ragazze di un roster che promette di far divertire, coltivando ambizioni e obiettivi di altissimo profilo.

Moderatore della serata il giornalista Salvò Saccà dell’emittente e testata giornalistica Antenna del Mediterraneo.

Dopo l’accoglienza da parte di Mirko Cantello e Francesco Giorgio, rispettivamente vicepresidente del consiglio comunale di Messina ed esperto alla sport, spazio alla presentazione delle atlete, con in testa il capitano Giulia Carraro e il suo vice Rossella Olivotto, dell’head coach Fabio Bonafede, del 2° allenatore, Flavio Ferrara, dello scoutman, Daniele Cesareo, dell’assistente, Susanna Sorrenti, dello sparring, Amir, e del team manager, Marco Maressa. Nell’occasione, un particolare saluto e stato rivolto all’atleta e posto 4 lettone, Paula Neciporuka, da qualche giorno aggregata al gruppo con cui ha iniziato ad allenarsi.

Su iniziativa della testata giornalistica Messina Sportiva e del suo direttore, Francesco Straface, premiati, per i risultati conseguiti nella scorsa stagione, i vertici societari unitamente a coach Fabio Bonafede – che ha ritirato il premio anche a nome dello staff tecnico – e le due atlete riconfermate, Dalila Modestino e Aurora Rossetto.

Momento significativo dell’evento quello dell’intervento del vicepresidente Antonio Caselli, accompagnato dal discorso del presidente onorario Nanni Ricevuto. Le loro parole hanno rappresentato un’importante riflessione sul percorso intrapreso dal club, sottolineando sia i risultati ottenuti che le sfide future. La combinazione delle due voci ha creato un’atmosfera carica di emozione e significato, rendendo chiara la continuità tra passato e presente.

Durante l’evento, il giornalista Saccà ha invitato sul palco alcuni tra i partner presenti, dando risalto alle figure chiave che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Tra questi, il dott. Pietro Franza, che con il suo impegno ha dato un contributo fondamentale, e alcuni membri della famiglia Caselli, della famiglia Raymo, Nanni Previti e Chiara Basile. La loro dedizione e supporto sono stati sottolineati come pilastri per la crescita e la continuità del progetto. Il loro coinvolgimento ha reso il momento ancora più significativo, dimostrando l’importanza delle collaborazioni nel raggiungimento degli obiettivi comuni.