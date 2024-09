Tortorici – 36enne arrestato per possesso di marijuana e cocaina

Nell’ambito dei specifici servizi antidroga predisposti dal Questore di Messina Annino Gargano nella città di Messina ed in tutta la provincia, i poliziotti del Posto Fisso di Polizia di Tortorici hanno arrestato domenica scorsa un uomo trovato in possesso di marijuana e cocaina.

Trattasi di un trentaseienne originario di Sant’Agata di Militello, pregiudicato, arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga, nello specifico 180 grammi di marijuana, è stata rinvenuta e debitamente sequestrata in un rudere di campagna. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato anche tre dosi di cocaina verosimilmente pronte ad essere smerciate, nonché ulteriore sostanza in polvere e farmaci generalmente utilizzati per il taglio dello stupefacente ed un bilancino di precisione.

A seguito dell’arresto, terminati gli atti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che ha convalidato l’arresto disponendo per l’arrestato la misura dell’obbligo di dimora.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.