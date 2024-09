San Salvatore di Fitalia – L’emozionante storia del piccolo Artem, che ha commosso tutti

“Emozione”, invece, è la prima parola delle operatrici Tatiana e Adriana che hanno accompagnato Artem e la mamma, Yana, all’incontro con l’Ens.

“Un’emozione che traspare negli occhi provati della madre che dall’Ens ha ricevuto risposte alle sue domande, aiuto concreto, comprensione e supporto da un’istituzione così presente sul territorio che da anni è impegnata nella tutela e diritti delle persone sorde”, dice Tatiana.

Ad accogliere Artem e Yana, Giuseppe Previti, presidente Ens Messina, Salvatore Munafò, consigliere Ens, Emilio Cavò Vicepresidente Ens e Mariella, segretaria e interprete Ens, che è stata la nostra guida in questo cammino.

Yana si è raccontata, ha parlato di Artem, ha fatto domande, ha ascoltato, si è commossa e ha preso decisioni importanti.

Il viaggio di ritorno a San Salvatore ha sorpreso tutti: in macchina Artem era eccitato e gioioso come non mai, ha vissuto forti emozioni. Come tutti noi, in realtà.