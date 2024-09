Presunta evasione fiscale, assolto imprenditore di Tortorici

Con sentenza resa all’udienza dello scorso 9 settembre, il Tribunale di Catania – sezione III Penale – Giudice monocratico Dott.sa Rapisarda, ha assolto da tutte le imputazioni ascritte il Sig. C. M. A. C., all’epoca dei fatti, imprenditore legale rappresentante della Associazione “TenaComics” la quale si occupava della vendita dei biglietti per il noto evento Etna Comics, con riferimento alle edizioni 2015 e 2016.

L’imprenditore, originario di Tortorici, è stato processato per il reato tributario di omessa dichiarazione x art. 5 D.lgs 74/2000, relativamente all’anno fiscale 2015 e anno fiscale 2016.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe omesso, nei precitati anni, di presentare le dichiarazioni reddituali della propria associazione “TenaComics”, sottacendo al fisco ricavi per ben Euro 298.807,38 (anno 2015) Euro 349.706,00 (anno 2016) da cui sarebbe derivato un mancato versamento di imposta IVA di Euro 65.738,00 (anno 2015) e di Euro 76.935,00 (anno 2016).

Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato ad un anno e quattro mesi di reclusione.

Il Giudice Rapisarda ha accolto la tesi della difesa, rappresentata dall’Avvocato Carmelo Portale, assolvendo l’imprenditore oricense da tutte le accuse.