Domani, venerdì 20 settembre, nell’incantevole scenario di Villa Piccolo, a partire dalle 17.30, si celebreranno i 20 anni del GAL Nebrodi Plus.

Un traguardo importante per l’ente guidato dal Presidente Francesco Calanna, che in questi anni molto ha fatto per la filiera produttiva e imprenditoriale del territorio nebroideo, in tutte le sue forme.