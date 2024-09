Aveva 7 chili di marijuana in casa, arrestato 33enne messinese

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 33enne, con precedenti penali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Era da diversi giorni che i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi stavano monitorando l’abitazione dell’uomo, laddove, durante i servizi di controllo del territorio, avevano notato insoliti andirivieni di persone, perlopiù giovani, alcune delle quali noti assuntori di droghe.

Nel primo pomeriggio di ieri, pertanto, dopo alcuni servizi di osservazione attuati nei pressi dell’abitazione del 33enne, i militari dell’Arma sono entrati in azione ed hanno fatto ingresso nell’appartamento monitorato per eseguire una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’armadio del salone, i militari hanno trovato e sequestrato una busta con quasi 600 grammi di marijuana e una con oltre 170 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione intriso di residuo di stupefacenti e la somma di mille euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Inoltre, all’interno di un garage pertinente all’abitazione ed in uso all’indagato, i militari hanno altresì trovato e sequestrato oltre 6,5 kg di marijuana suddivisa in buste di cellophane termosaldate, in parte occultata in un trolley e in parte in un borsone, oltre ad un altro bilancino di precisione.

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

L’arrestato si trova ora ristretto nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.