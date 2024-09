Sicilia in lutto: è morto Totò Schillaci

Una notizia che non avremmo mai voluto commentare. Ci lascia oggi, a soli 59 anni, il grande Totò Schillaci, protagonista del Mondiale 1990, quello delle “Notti Magiche”.

Purtroppo da tempo lottava contro un tumore: le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Questa mattina la tragica notizia giunta dal Civico di Palermo, dove era ricoverato da tempo.

Totò, nato a Palermo, è esploso con la maglia del Messina negli anni 80, trascinando i giallorossi dalla Serie C2 fino alla Serie B, sotto la guida del professore Franco Scoglio e di Zdenek Zeman. Nella stagione 88-89 fu capocannoniere della Serie B con 23 reti. L’exploit in Sicilia gli è valsa al tempo la chiamata della Juventus, con cui gioco dal 1989 al 1992, vincendo una Coppia Italia e una Coppa Uefa prima di passare all’Inter e poi finire la carriera in Giappone,: fu il primo italiano a militare nel campionato del Sol Levante.

Ma Totò è ricordato principalmente per Italia 90, in cui fu il capocannoniere degli azzurri con 6 reti in quello storico mondiale. Chiamato un po’ a sorpresa da Azeglio Vicini, ha iniziato come riserva, ma fu subito protagonista già dalla prima partita. Un suo gol sbloccò la gara contro l’Austria, poi in rete contro Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda e la semifinale storica con l’Argentina. Il vantaggio di Totò, vanificato dalla rete di Canniggia e la seguente sconfitta ai rigori contro la squadra di Maradona. Poi il gol nella finale 3-4° posto contro l’Inghilterra.

Con i suoi occhi spiritati Totò rappresentava al meglio l’anima degli italiani e soprattutto di noi siciliani. Quella voglia di riscatto di colui che, partito dal basso, era arrivato alla vetta più alta. Mancherai a tutti Totò.