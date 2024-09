San Salvatore di Fitalia – Gemellaggio tra la banda “Vincenzo Bellini” e la Branwaldmusikanten orchestra

Dopo il successo della prima edizione con la città di Uslar, arriva il secondo Gemellaggio all’insegna della musica fra la banda musicale di San Salvatore di Fitalia “Vincenzo Bellini” e la “Branwaldmusikanten orchestra”.

I Bramwaldmusikanten Fürstenhagen/Hisebeck sono composti da 22 musicisti. Le piccole città, ciascuna con 400 e 600 abitanti, si trovano nel centro della Germania, vicino alla città di Kassel. Dopo la fusione, l’attuale ensemble suona insieme musica folk di ottoni da 10 anni sotto la direzione di Hubert Jakobi. Sono ben conosciuti nella regione con numerose esibizioni nell’area locale e più ampia.

Gli elementi della band (saranno 33 gli ospiti complessivi) soggiorneranno per una settimana, insieme alle loro famiglie, a San Salvatore di Fitalia, offrendo insieme alla nostra banda musicale momenti di musica tradizionale e non solo.

Il gemellaggio, unico nella sua peculiarità in tutto il territorio dei Nebrodi, sarà un evento turistico e culturale di grande effetto per la capacità di attrarre gli appassionati del genere.

Sono previsti concerti nei comuni di San Salvatore e Galati Mamertino:

– Sabato 21 Settembre, ore 21:30, Largo Tenente Vieni, San Salvatore di Fitalia

– ⁠Domenica 22 Settembre, ore 21:30, Piazza Madonna del Carmine, Galati Mamertino.

Oltre ai concerti, sono altresì previsti incontri e scambi culturali far le due realtà musicali, nonché escursioni guidate e visite dei borghi della Valle del Fitalia alla scoperta delle loro ricchezze culturali e naturalistiche, al fine di avviare stabili relazioni fra le comunità italiana e tedesca, con positive future ricadute sul turismo e sui nostri territori.

Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” San Salvatore Di Fitalia “Un ringraziamento – dice il sindaco Giuseppe Pizzolante – al ministero degli Esteri – Turismo delle radici, all’associazione “Giovani Fitalesi”, al, al Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Galati Mamertino e al sindaco e al Comune di Galati Mamertino per avere accolto l’invito e, in generale, a tutta la comunità impegnata a vario titolo nella realizzazione di questo evento.

Un ringraziamento voglio infine rivolgerlo al nostro concittadino Calogero Sava, trasferitosi in Germania, che fa parte di diverse Band e si è attivato per la realizzazione di questo secondo gemellaggio, nato all’insegna della profonda passione per la musica, in particolare per quella bandistica e alla riscoperta delle radici.