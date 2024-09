San Fratello – Bagno di folla per il concerto di Noemi – VIDEO

La città di San Fratello ha ospitato migliaia di fedeli e visitatori provenienti da tutto l’hinterland per l’occasione dei festeggiamenti in onore del protettore San Benedetto il Moro, una piazza gremita di gente come raramente si è vista nel centro nebroideo.

La giornata si è poi conclusa con il concerto di Noemi: lo spettacolo musicale è stato offerto ai cittadini dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Princiotta in collaborazione con l’associazione Pro Loco e l’assessorato regionale al turismo.

Il concerto di Noemi ha rappresentato la ciliegina sulla torta, dopo un estate ricca di eventi a San Fratello.

La cantante romana si è esibita per oltre due ore, mettendo in mostra tutto il suo repertorio, da “Sono solo Parole” a “Makumba” fino “Glicine” e “l’Amore si odia”, lasciando incantata la platea giunta in piazza Convento.