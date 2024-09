Dipendenze patologiche: disegno di legge incardinato all’Ars

L’Assemblea Regionale Siciliana ha incardinato oggi il disegno di legge per la prevenzione, il trattamento e l’inclusione sociale in materia di dipendenze patologiche.

Relatore in aula è stato l’onorevole Giuseppe Laccoto, Presidente della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana. L’approvazione dell’Ars è prevista per la prossima settimana.

“Abbiamo dedicato molte sedute della Commissione a questa norma con l’intento, grazie al contributo di tutti, di migliorarla e adeguare il testo proposto alle esigenze legislative. L’obiettivo concreto era quello di coprire il vuoto normativo esistente sulle dipendenze patologiche e, soprattutto, dare risposte a tutte quelle famiglie in cui si consumano veri e propri drammi esistenziali.

La copertura finanziaria incrementata dal Governo – prosegue l’on. Laccoto – è un segnale chiaro sulla volontà, condivisa e trasversale, di affrontare in modo organico e strutturato una piaga sociale che colpisce tanti cittadini e che finora hanno dovuto fronteggiare queste difficoltà in solitudine e con scarsità di strumenti. La norma varata dalla Commissione prevede, invece, la creazione di reti di supporto, programmi di prevenzione nelle scuole e sui luoghi di lavoro, nonché percorsi di cura personalizzati, volti non solo al trattamento ma anche all’inclusione sociale.

E’ senz’altro un primo passo – conclude l’on. Laccoto – per dotare la Sicilia di strumenti concreti per prevenire e contrastare le dipendenze patologiche, garantendo a chi soffre di queste problematiche un accesso più agevole alle cure e un sostegno adeguato nel percorso di reintegrazione sociale”.