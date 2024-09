Capo d’Orlando – La VI edizione del premio “Antonio Librizzi”: i vincitori

Presso la sala conferenze della Biblioteca comunale, con presenza delle Commissioni esaminatrici, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Salvatore Cirilla, del Responsabile della Biblioteca comunale ha avuto luogo l’attribuzione dei riconoscimenti ai partecipanti al Premio “Capo d’Orlando Antonio Librizzi” relativi a cinque sezioni del Premio, giunto ormai alla VI edizione.

La premiazione si è svolta su 2 giornate: il primo giorno ha visto la presentazione di n. 22 pubblicazioni: n. 11 relative alla storia di Capo d’Orlando (quarta sezione) con il coinvolgimento di n.18 autori, e n. 10 relative all’area dei Nebrodi (sesta sezione) con il coinvolgimento di n.11 autori.

La seconda giornata sono stati assegnati i premi alle Scuole (prima e seconda sezione).

Sono risultati coinvolti n. 86 alunni di Scuola Primaria coordinati da 9 docenti e n.34 alunni di scuola Secondaria.

Sono stati assegnati, inoltre i Premi relativi alla quinta sezione che prevedeva l’elaborazione di un poster sui 100 anni dell’Autonomia Comunale.

Le giurie, composte da Carmelo Caccetta, promotore del Premio e presidente dell’Archeoclub di Capo d’Orlando, dal giornalista Piero Fagone, dal responsabile della Biblioteca dottor Carlo Sapone, dalle docenti Laura Chisari (I.C. n.1), da Rosaria Micale (I.C.n.2) e dalla dottoressa Alessandra Minuta, ha manifestato il suo compiacimento per la positiva evoluzione del campo di indagine e di ricerca sviluppato dagli studenti con il coordinamento prezioso del corpo insegnante.

Si rileva il particolare interesse per gli eventi e i personaggi che hanno caratterizzato la vita della comunità orlandina e che hanno contribuito alla sua crescita culturale, sociale ed economica.

Un altro aspetto che la giuria ha giudicato di particolare attenzione è l’allargamento, nella sua cronistoria, del Premio Capo d’Orlando Antonio Librizzi al territorio, come è significativamente documentato dalle pubblicazioni di storici e cultori di storia locale aventi per oggetto la storia e la vita civile di Capo d’Orlando e del territorio dei Nebrodi

Un indirizzo, questo, che la giuria auspica vivamente possa trovare ulteriore espansione, contribuendo così a tradurre in concreto le intuizioni, l’impegno operativo e le scelte culturali di Antonio Librizzi che aveva indicato una prospettiva sempre più ampia e avanzata per la valorizzazione di Capo d’Orlando e per l’intero Comprensorio tirrenico-nebroideo.

Per Carmelo Caccetta: “Il Premio nell’approssimarsi del Centenario dell’Autonomia Comunale (1925-2025) vuole sensibilizzare studiosi e studenti alla ricerca e all’approfondimento delle vicende che hanno interessato il territorio di Capo d’Orlando, fino all’ottenuta Autonomia Comunale del 1925, con la separazione amministrativa da Naso del borgo di Capo d’Orlando e delle contrade adiacenti, con Capo d’Orlando capoluogo, e al successivo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità”

Pubblicazioni sulla Storia di Capo d’Orlando:

E LA BAMBINA RICORDA di Prof.ssa LINA VIOLA

FORTI FORTISSIME Donne orlandine del 900 di ALBA CALIO’, ROSARIA MICALE, ANTONELLA RICCIARDO C., FRANCA SINAGRA B., DANIELA TRIFILO’, MARIA ROSA VITANZA.

LE PIETRE DEL MITO di Prof.ri STEFANO BERTUCCI, GIOVANNI MINUTOLI, GIACOMO MIRACOLA

STORIA URBANISTICA DI UN TERRITORIO. Formazione di Naso e Capo d’Orlando

di Arch. SALVATORE SIDOTI.

RISCOPRIRE di Arch. ANTONELLA MUSCARA’.

MALVICINO di Arch. ANTONINO PALAZZOLO.

DAL CAPO AGATIRNO AI MONTI NEBRODI di ANTONINO DAMIANO.

ALBUM di TANO CUVA

COSI’ LONTANI, COSI’ VICINO di FRANCO ORITI.

MUTUO SOCCORSO Pubblicazione curata da CARMELO CACCETTA

I PRIMI CINQUE ANNI DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA a cura di Ernesto Mancari

Prefazione A, MANCARI e INTRODUZIONE AL TESTO di CARMELO CACCETTA

Pubblicazioni sulla Storia dei NEBRODI:

C’ERA UNA VOLTA IL BACO DA SETA di GAETANO MIRACULA e SALVATORE MANGIONE.

NEBRODI VALDEMONE AGATIRNO di Antonino Damiano.

SINAGRA di DOMENICO ORIFICI.

PIETRE DI FICARRA di TANO CUVA e NINO INDAIMO.

NOTE DI TOPONOMASTICA DI FICARRA di Dott. VITTORIO LORENZO TUMEO.

Fonti di ricerca storica per una storia di Naso e Capo d’Orlando) CRONOLOGIA DELLO STATO E CONTEA DI NASO – MANOSCRITTO del 1673 di dott. VINCENZO VILLAPINTA a cura di ANTONINO PALAZZOLO.

TRA NASO E CAPO di GIUSEPPE SICARI.

CON IL FUMO NEGLI OCCHI di GINO FABIO.

DUAE CRAPIAE di ALDO SGRO’

SI SCIOLGONO LE NEVI DI FRANCO FOGLIANI.

Premi Capo d’Orlando “Antonio Librizzi” per la Storiografia

su Capo d’Orlando alla memoria dell’Arch. SALVATORE SIDOTI MIGLIORE per l’opera: “STORIA URBANISTICA DI UN TERRITORIO. Formazione di Naso e Capo d’Orlando”;

alla memoria dell’Arch. SALVATORE SIDOTI MIGLIORE per l’opera: “STORIA URBANISTICA DI UN TERRITORIO. Formazione di Naso e Capo d’Orlando”; sull’area dei Nebrodi all’Arch. ANTONINO PALAZZOLO per “(Fonti di ricerca storica per una storia di Naso e Capo d’Orlando) CRONOLOGIA DELLO STATO E CONTEA DI NASO del Dr. VINCENZO VILLAPINTA (Manoscritto del 1673).”

Premi Capo d’Orlando “Antonio Librizzi” per la Scuola:

classe 4C e IV della Scuola Primaria del Plesso di Via Roma , per il lavoro “SULLE ALI DI UN SOGNO”.

, per il lavoro “SULLE ALI DI UN SOGNO”. Castrovinci Giuseppe, classe 3 A della Scuola Secondaria di I° Grado di Furriolo per il lavoro “SANTUARIO”.

Inoltre sono state assegnate n. 24 menzioni alla Scuola Primaria e n. 10 alla Scuola secondaria di 1° grado.

Premi Capo d’Orlando “Antonio Librizzi” per i Poster: