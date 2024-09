Patti: l’Ic “Pirandello” sosterrà un progetto per realizzare una scuola in Madagascar

L’istituto comprensivo “Pirandello” di Patti, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, ha accolto con entusiasmo un progetto per la realizzazione di aule che ospitino un liceo in Madagascar.

Il progetto è stato proposto da padre Michelle, vice parroco della comunità “San Nicolò di Bari” di Patti; il sacerdote è originario del Madagascar, paese dove rientrerà definitivamente l’1 ottobre.

Padre Michelle, arrivato nella diocesi di Patti nel 2000 (è stato vicario parrocchiale a Santo Stefano di Camastra), andato poi via per completare gli studi e tornato nel 2005 (fino allo scorso anno è stato vice parroco a Patti Marina) ha iniziato nel 2017, in Madagascar, la costruzione di una scuola, che, attualmente, tra elementare e media, ospita circa 400 alunni.

Adesso il suo intento è quello di “proseguire” con le aule per il liceo, sia perché i ragazzi non interrompano gli studi, sia perché la scuola privata ha un costo elevato e pochi se la possono permettere.

L’istituto “Pirandello” di Patti, quindi, aiuterà padre Michelle dare corpo al suo sogno, nell’immediato con una raccolta di fondi che possano servire per finanziare i lavori e poi con un gemellaggio con la scuola malgascia.

Il sacerdote ha presentato il progetto ai giovanissimi studenti dell’istituto pattese – scuola primaria e secondaria di primo grado; ha illustrato la situazione geo-politica del Madagascar, con la piaga dei pirati, sia locali che provenienti da altri paesi, che fanno continue razzie, si è soffermato sulle sue immense ricchezze che, però, vengono sfruttate da altri per cui c’è tanta povertà, sulla vita dei ragazzi e degli adolescenti, molti dei quali lavorano per sostenere la famiglia mentre altri vengono attratti dalla delinquenza.

Ha risposto alle tante domande poste dagli alunni ed ha fatto una considerazione: “In Madagascar i bambini e i ragazzi si accontentano di poco; se ricevono un piccolo pezzo di cioccolata o un giocattolo ballano una giornata intera; qui, invece, benedicendo le

famiglie, ho visto stanze piene di giochi che, spesso ,non vengono nemmeno usati ma non vedo sul volto tanta felicità, anzi, spesso, solo tristezza”.

“Il nostro istituto – sottolinea la dirigente Graziano – si è sempre fatto promotore di iniziative di solidarietà ed anche in tale occasione contiamo sulla generosità dei ragazzi e delle loro famiglie. Vogliamo offrire il nostro piccolo contributo per la realizzazione delle aule del liceo perché consapevoli che l’istruzione è fondamentale affinchè si abbia la piena libertà e si possano difendere e vedere garantiti i propri diritti”.