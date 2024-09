Le Vie dei Lancia – A Ficarra e Brolo si lavora a pieno ritmo per l’edizione 2024. Ospite d’onore Valeria Raciti, vincitrice di MasterChef 8

Si lavora a pieno ritmo per l’edizione 2024 de “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori”. L’evento, in programma in due tappe, a Ficarra il 22 settembre e a Brolo il 27 e 28 settembre, è patrocinato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e si propone di far conoscere al pubblico, anche internazionale, le eccellenze enogastronomiche delle Terre del Lancia, favorendo nuove opportunità commerciali per i prodotti locali. Il progetto che unisce due comunità intende promuovere non solo la qualità del cibo siciliano, ma anche valorizzare connubio tra la tradizione e l’innovazione nel settore agroalimentare, favorendo lo sviluppo di filiere locali e la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero.

L’evento, nelle due tappe di Ficarra e Brolo, vedrà come ospite d’onore Valeria Raciti, vincitrice dell’ottava edizione del popolare format di cucina MasterChef Italia.

Raciti, attuale food influencer e consulente gastronomica, ha saputo conquistare il pubblico con la sua passione per la cucina e le sue ricette creative. Nell’edizione 2024 de “Le Vie dei Lancia” sarà testimonial ideale per rappresentare la ricchezza culinaria del territorio.

Il 22 settembre a Ficarra

Nella prima tappa de “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori”, l’olio extravergine d’oliva minuta sarà protagonista assoluto. Questa cultivar antica e rara, tipica dei monti Nebrodi, produce un olio dal sapore fruttato e delicato, molto apprezzato per le sue qualità organolettiche. Insieme all’olio, verranno presentati agrumi, conserve, marmellate, liquori a base di agrumi, miele e salumi, tutti realizzati con materie prime non trattate.

A Brolo, nel fine settimana del 28 e 29 settembre

Oltre agli agrumi, l’attenzione si concentrerà sui dolci e sui salumi. Le aziende agricole della zona seguono pratiche di produzione biologica e si attengono a tradizioni secolari, offrendo cibi di alta qualità che riflettono l’autenticità del territorio.

Oltre alle degustazioni, l’evento offrirà numerosi momenti di incontro e workshop dedicati all’enogastronomia e alla cultura locale. I visitatori potranno immergersi nei sapori autentici della Sicilia, gustando prodotti tipici come la pasta di mandorla e i gelati tradizionali, partecipando a dimostrazioni culinarie e scoprendo le tecniche produttive artigianali.

L’esperienza sarà arricchita da spettacoli musicali, che accompagneranno entrambe le giornate, creando un’atmosfera di festa che esalterà tutte le sfaccettature della Sicilia, dalla sua cucina alla sua cultura.

Un’opportunità non solo per promuovere i prodotti locali

“Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori” rappresenta un’opportunità non solo per promuovere i prodotti locali, ma anche per creare nuovi legami commerciali e far conoscere le tradizioni e la storia di queste terre. L’evento, con il programma dettagliato che sarà diffuso nei prossimi giorni, si terrà in spazi suggestivi: a Ficarra in piazza Umberto I° e a Brolo nel nuovo palatenda di via Carrubbera, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici turistici di Brolo (0941561224) e Ficarra (0941582604).