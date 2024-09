Il commissariato di Polizia di Milazzo trasferito temporaneamente a San Filippo del Mela

A seguito di interlocuzioni con la Prefettura di Messina si sta procedendo al trasferimento in via temporanea dei locali del commissariato di Milazzo all’interno dei locali dell’ex palazzo municipale di proprietà del comune di San Filippo del Mela, attuale sede del Comando di Polizia Municipale. A seguito di sopralluoghi successivi condotti dai funzionari della Polizia di Stato e dal Questore di Messina, è stata richiesta al comune la disponibilità di ulteriori spazi per ospitare alcuni uffici del Commissariato; da qui si è deciso di localizzarli nell’immobile di proprietà comunale di Via Roma, ex sede dell’ufficio di collocamento, che si trova nei pressi dell’immobile oggetto di locazione.