Brolo – Tra tecnologia e ambiente: partecipa all’Open House Co.M.Edil dal 20 al 22 settembre – ADS

Non perdere l’occasione di vivere un evento unico nel suo genere! Il 20, 21 e 22 settembre 2024, Brolo ospiterà l’Open House organizzato dalla Co.M.Edil, una festa di abilità, tecnologia e innovazione nel mondo del movimento terra. Preparati per tre giorni indimenticabili, dove sfide entusiasmanti e divertimento sono garantiti grazie alle prove di abilità in sicurezza!

Un evento da non perdere

L’Open House di Co.M.Edil si svolgerà su un grande piazzale a Brolo e sarà l’occasione perfetta per immergersi nel mondo delle macchine movimento terra. Avrai la possibilità di testare le tue competenze, partecipare a sfide appassionanti e scoprire le ultime innovazioni nel settore. Non solo divertimento, ma anche la chance di guadagnare un premio straordinario!

In palio: Un’esperienza straordinaria all’Ecomondo di Rimini

Tra i premi in palio, spicca un’occasione imperdibile: tre giorni all’ECOMONDO di Rimini con visita alla sede Komatsu Italia! ECOMONDO è il punto di riferimento per le tecnologie e le soluzioni dedicate all’economia circolare e alla sostenibilità. Questa è la tua opportunità per esplorare le innovazioni che stanno plasmando il futuro e per scoprire le ultime novità nel settore.

Scopri e partecipa

L’evento non si limita a una semplice esposizione. Potrai vedere in azione molte delle macchine movimento terra della Co.M.Edil e sperimentare direttamente le tecnologie all’avanguardia. Sarà un’immersione totale in un ambiente che combina competenze, sostenibilità e innovazione, il tutto condito da emozioni e sorprese.

Tra le aziende presenti all’expo brolese:

Topcon, con i nuovi sistemi di monitoraggio 3D

Blend, l’azienda specializzata nella produzione di impianti mobili di miscelazione per la produzione di calcestruzzo, asfalto a freddo e misti cementati.

Komatsu, azienda leader mondiale che sta puntando sulla qualità, le conoscenze e l’assistenza attraverso l’innovazione tecnologica, che a Brolo presenta il primo escavatore completamente elettrico PC33E

Manitou, la multinazionale francese specializzata nella produzione di soluzioni per la movimentazione, il sollevamento e il movimento terra per l’agricoltura, l’edilizia e l’industria.

Fiori, un’azienda che progetta, sviluppa e produce veicoli fuoristrada per la produzione del calcestruzzo e dumper per l’industria edilizia. Tra i prodotti top sarà presente la DB200, l’unica betoniera autocaricante made in Fiori a telaio articolato)

A.N.CO.R.S., l’associazione rappresentativa a livello nazionale, che forma ed opera sui sistemi di aggiornamento sulla sicurezza e sulle normative vigenti.

OPT Scuola Edile CPT Messina, con la partecipazione del coordinatore regionale Giuseppe Moroso

Basilio Ricciardello, manager dell’azienda, commenta: “Ti aspettiamo per divertirci insieme! Abbiamo tante novità, numerosi eventi e molte sorprese. Iscriviti, compilando il form delle richieste di informazioni, per non perdere l’opportunità di vincere bellissimi premi. Ti aspettiamo!”

Dettagli Tecnici e Informazioni

L’incontro, promosso dalla Co.M.Edil di Brolo, offre l’opportunità di vedere le macchine in movimento e interagire direttamente con i prodotti. Non mancheranno divertimento e gastronomia, quest’ultima curata da due eccellenze del nostro territorio: “U Vurparo” e “Ti.Pi.Ca” che vi delizieranno con buonissimi piatti della tradizione e con la partecipazione del birrificio Epica. Non mancare a questa straordinaria manifestazione, che si preannuncia ricca di eventi tecnici e opportunità di networking.

Per partecipare e ricevere un cappellino personalizzato, iscriviti subito al seguente link: www.comedildigital.it.

Per ulteriori informazioni, contatta

Telefono: 0941 561524

Messaggio: +39 389 848 3908

Sito web: www.comedil.biz

Non perdere questa opportunità unica di fare esperienza, divertirti e scoprire il futuro del movimento terra!

Ti aspettiamo a Brolo!