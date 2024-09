Santo Stefano di Camastra: devozione e fede per la celebrazione di Maria Santissima Addolorata

Santo Stefano di Camastra ha celebrato con devozione e solennità la festa in onore della co-patrona, Maria Santissima Addolorata. Una ricorrenza scandita da riti religiosi, momenti di comunità e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

La funzione, caratterizzata da una profonda intensità spirituale, ha visto il sacerdote Don Calogero Calanni guidare i fedeli con grande sensibilità sui temi della sofferenza e della consolazione offerta dalla Vergine Addolorata. Una celebrazione nella quale si è rinnovata quella profonda unione che lega le comunità stefanese con i paesi limitrofi. A testimonianza di questa coesione, insieme alle autorità civili e militari, erano presenti sindaci e rappresentanti delegati dei comuni viciniori.

Successivamente, il simulacro della Vergine è stato portato in processione per le vie del paese. Il corteo, accompagnato dai suoni della banda e dai canti e dalle preghiere dei fedeli, ha visto la partecipazione di numerose famiglie, che hanno voluto rendere omaggio alla loro patrona, rinnovando un voto che si perpetua da secoli.

Santo Stefano di Camastra, con la sua storia e le sue tradizioni, continua a vivere questa festa con un fervore che ne testimonia l’importanza non solo religiosa, ma anche culturale, confermando la Vergine Addolorata come un simbolo di unità e fede per l’intera comunità.

Articolo e servizio di Lucio Volo