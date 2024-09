Messina: la Polizia Stradale sarà impegnata nell’operazione “Safety Days”

Da oggi al 22 settembre la Polizia Stradale di Messina sarà impegnata nell’operazione “Safety Days”, che prevede il controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza di ogni tipo di veicolo, anche a due ruote, considerato il notevole aumento di veicoli italiani e stranieri che attraversano le strade della provincia di Messina.

In questi giorni la Polizia Stradale ha programmato servizi specifici e dedicati, durante

ogni fascia oraria e lungo le principali arterie stradali e autostradali che collegano le principali località della provincia, che prevedono il controllo delle condizioni dei veicoli, della sistemazione del carico, delle inefficienze tecniche, della regolarità dei documenti del conducente e del veicolo, nonché dell’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per i minori, al fine di prevenire e garantire la sicurezza stradale.

In particolare, in occasione di tale operazione, verranno predisposti servizi mirati volti alla

riduzione delle principali cause di incidentalità, individuabili nella elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e nell’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).

L’iniziativa, svolta con il supporto della DG-MOVE- Direzione Generale Trasporti della

Commissione Europea, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità”, con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata a zero vittime sulle strade.

Ulteriori e collaterali scopi di della campagna ROADPOL “SAFETY DAYS” sono quelli di:

• aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento; • richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, per il 2030; • dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

L’attività di controllo e contrasto si accompagnerà, per l’intero mese di settembre, allo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e informazione e formazione rivolte ai cittadini della provincia di Messina. Al termine dell’operazione verranno resi noti i risultati