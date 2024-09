Messina: Dal 16 al 22 settembre 2024 “Settimana Europea della Mobilità”. Martedì 17 bus e tram di ATM gratuiti

Anche quest’anno si celebra la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, una campagna di sensibilizzazione voluta dalla Commissione europea a favore della mobilità urbana. Favorire il trasporto pubblico e altre soluzioni pulite e intelligenti vuol dire aderire al cambiamento, comprendere il valore della qualità dell’ambiente che non può più essere mortificato dall’eccessivo inquinamento e vivere totalmente la città senza alcuno stress.

Dal 16 al 22 settembre, tutte le amministrazioni locali hanno avviate iniziative per promuovere la mobilità urbana.

Conferenza stampa di presentazione a palazzo Zanca, tenuta dal vice sindaco Salvatore Mondello e dall’assessora alle pari opportunità Liana Cannata. Diverse le iniziative proposte da Atm e illustrate dal presidente Giuseppe Campagna insieme alla componente il CdA Carla Grillo e al direttore generale Claudio Iozzi. Presenti anche il presidente di Fiab Messina Fabrizio Murè e la vicepresidente di Roadto50% Federica Raiti. Come sempre, un ruolo fondamentale lo svolgerà la Messina Social City rappresentata dalla presidente Valeria Asquini.

Martedì 17 settembre, bus e tram saranno gratuiti per tutti, interessante e significativa iniziativa voluta da ATM .

“Sicurezza a bordo: i rischi e le tutele nel mondo dei trasporti” è il tema del convegno che alle ore 17 del 18 settembre, vedrà a Villa Dante: Amministrazione Comunale, ATM, Messina Social City, AIFVS, Roadto 50% e CEDAV, affrontare la tematica della violenza di genere e del rispetto verso “le persone” qualunque sia la loro condizione fisica e sociale perché, “La manu usala per fermare l’autobus” e non per gesti che offendono la dignità di chi ti sta a fianco. Anche tutte le altre iniziative si terranno a Villa Dante, dall’esposizione del bus storico ATM e di un bus elettrico di ultima generazione, al laboratorio di “ciclo officina”.

L’assessora Liana Cannata ha mostrato grande soddisfazione “nel sottolineare che questa edizione della settimana europea della mobilità, si focalizzerà sul rispetto per le donne combattendo ogni violenza di genere; interessante la formazione degli autisti di ATM e della Messina Social City i quali, dovranno essere pronti a mettere in atto tutti gli interventi necessari se dovessero trovarsi di fronte ad una “violenza” sui loro mezzi”.

Il vice sindaco Salvatore Mondello ha ribadito il ruolo che “la città di Messina riveste a livello nazionale nel sistema del trasporto urbano, inserita tra le sei città più all’avanguardia nel sistema della mobilità sostenibile”. Dal 2018 ad oggi, ha detto Mondello, “è cambiato totalmente il concetto di mobilità in quanto, la strategia messa a punto dall’amministrazione comunale, ha completamente stravolto l’idea che la macchina fosse l’unico mezzo che si potesse usare in città”. Grazie ad investimenti mirati, ha proseguito Mondello, “si è puntato a rendere ATM, un modello di azienda che potesse soddisfare i bisogni dei cittadini, soprattutto di quelli che risiedono nei villaggi collinari o marittimi”. Mezzi sicuri, ecologici, ha proseguito Mondello, “collegati con un sistema di parcheggi intelligenti che permettano ai nostalgici dell’uso del mezzo privato, di lasciare la macchina ed entrare in centro con l’autobus o con il tram”.

Concetto riguardante l’ATM, ripreso e ribadito dal presidente Giuseppe Campagna che “ha evidenziato il numero di bus ibridi ed elettrici, pari al doppio di quella delle altre città italiane”. Campagna ha poi tracciato “l’evoluzione che ATM ha avuto dalla prima partecipazione alla settimana europea della mobilità ad oggi, testimonianza di una crescita costante e considerevole che della partecipata del trasporto pubblico locale”. Nella prima edizione, ha affermato Campagna, “si è voluto mettere a conoscenza della città che ATM possedeva degli autobus che sarebbero stati messi in strada per andare incontro ai bisogni dei cittadini; nella seconda, ATM ha voluto spiegare quello l’evoluzione del trasporto pubblico che passava dai mezzi elettrici e a idrogeno; in questa terza edizione, ha concluso Campagna, verranno affrontate le tematiche relative alla sicurezza”.

A Carla Grillo il compito “di illustrare il programma delle iniziative incentrate soprattutto nei momenti di confronto, tra le Istituzioni, l’Università, e le altre associazioni; importante la partecipazione degli studenti delle Scuole superiori e le attività proposte per i più piccoli”.

Tra le iniziative inserite nel programma della Settimana Europea della Mobilità 2024, un laboratorio di “Ciclo Officina” una mini-lezione sui rudimenti della manutenzione della bici che si terrà sempre a Villa Dante ed una pedalata in centro città, organizzata da FIAB Messina.