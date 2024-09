Calcio – Il derby di serie D sorride all’Igea Virtus, sconfitto il Città di Sant’Agata. I risultati del weekend

Terzo weekend di settembre in archivio con luci ed ombre per le compagini siciliane.

Quarto turno in Lega Pro, come quattro sono i punti per l’Acr Messina che conosce la seconda sconfitta stagionale, allo Scida un gol per tempo e sconfitta per i ragazzi di Modica. Necessita voltare pagina e pensare alla gara di Venerdì allo Scoglio contro la Casertana, un punto sotto. Secondo appuntamento stagionale con la Serie D, delle 12 sorelle sicule.

Cinque gli incroci siciliani, conditi da 3 vittorie e 2 pareggi. L’Igea Virtus, sbanca il Fresina a si accaparra i primi 3 punti stagionali contro un Città di Sant’Agata amareggiato e con la grana Mincica, ormai lontano dalla compagine biancoazzurra.

Derby siculi appannaggio del Siracusa, 3-0 al Ragusa e all’Acireale 1-0 contro il Castrum Favara. Divisione della posta in palio per le altre 4 col risultato ad occhiali, Paternò-Nissa ed Enna-Sancataldese.

Sconfitte interne per le ultime due sorelle sicule, all’Esseneto al fotofinish, il Pompei piazza il colpo da tre punti, corsaro anche il Locri, 1-2 al Liotta, nuovo di restayling, contro i ragazzi di Romano.

A chiudere nel big match del Granillo, il solito airone Foggia, decide la sfida, consegnando tre punti alla Scafatese. Tre punti anche per il Sambiase che espugna il catino della Vibonese, 0-1 e vola in testa a punteggio pieno.

Esordio assoluto per l’Eccellenza Girone B, con le 5 sorelle messinesi in campo tra sabato e Domenica. In chiaroscuro la giornata, con due pareggi, due vittorie e una sconfitta.

Sabato di pareggi per le due neopromosse. Il Gioiosa acciuffa il pari contro l’Avola in rimonta e vede il bicchiere mezzo pieno, pari ma a reti bianche, per l’altra neopromossa Rosmarino contro la Leonfortese di Mister Mirto.

Vittorie che portano la firma della Jonica, che nella ripresa regola col più classico dei risultati il Real Siracusa, sontuosa quella del Milazzo in terra catanese, addirittura 2-6 con La Spada, Locantro, doppio Franchina, Gatto e Corso presenti nel tabellino. Unica nota stonata la sconfitta, nella ripresa, della Nebros contro il Vittoria di misura e dopo aver sbagliato un penalty sullo 0-0.

A chiudere rispettano le aspettative l’Atletico Catania, 3-1 contro il Misterbianco in casa, colpo esterno del Modica invece, 0-2 al Nobile contro la Leonzio. Nell’ultima gara 0-0 tra Mazzarrone e Palazzolo.

Decolla pure la Promozione Girone B, tutta messinese e con ben sette vittorie su sette nella prima giornata. Quattro le vittorie interne e tre quelle esterne.

Di spessore quella della Santangiolese che cala il poker nella prima in casa contro l’Aluntina, a ruota terno secco della Messana contro la Nuova Rinascita, corto muso per il San Fratello Acquedolcese contro l’Atletico Messina e 2-1 in rimonta per il Città di Mistretta contro la Valdinisi.

Corsare invece, il Città di Villafranca, anch’esso in rimonta, 1-2 al Ducezio contro la compagine locale, l’Orlandina che brinda al meglio il ritorno in Promozione battendo di misura la Polisportiva Sant’Alessio e a chiudere il tris il Monforte VDM che cala il tris allo Scirea e si presenta in grande spolvero al cospetto della nuova stagione.

Manca solo la Prima Categoria, oggi giornata di ripescaggi e possibile composizione dei gironi, per poi partire nell’ultimo weekend del nono mese dell’anno e così da completare il nostro puzzle di Campionati da seguire.

Articolo di Fabio Todaro