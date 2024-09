Non è cambiato nulla sulla gestione degli asili nido di Barcellona Pozzo di Gotto. E’ tutto immutato come lo scorso anno. L’assessore Roberto Molino ha spiegato cosa è successo in questi giorni, quando, sia per intervento di alcuni lavoratori che di alcuni consiglieri comunali, la riapertura degli asili è stata al centro dell’attenzione.