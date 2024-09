Va in cerca di funghi e si perde nelle campagne tra Caronia e Capizzi. 66enne ritrovato in poche ore sano e salvo

Individuato e recuperato in apparenti buone condizioni fisiche l’uomo di anni 60, residente a San Pietro Clarenza nel catanese, disperso da stamani tra le campagne di Capizzi e Caronia. L’uomo era uscito dalla propria abitazioni per una raccolta di funghi, ma le avverse condizioni meteo e la nebbia gli hanno fatto perdere la strada del ritorno.

La chiamata al NUE ( numero unico di emergenza) 112 è arrivata intorno alle 14.00, da parte del suo compagno di ricerca, che ha fornito anche il numero del cellulare della persona dispersa. La sala operativa ha inviato sul posto i Vigilfuoco del distaccamento di S.Agata Militello ed attivato il Reparto Volo di Catania.

Un operatore della sala operativa, dopo qualche ora, è riuscito a mettersi in contatto con il sessantenne, tramite il cellulare che nel frattempo si era agganciato ad una cella telefonica. Necessario per il ritrovamento e il recupero l’impiego dell’elicottero dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Reparto Volo di Catania, che grazie alle coordinate fornite dalla persona dispersa, lo ha raggiunto in una radura e con l’impiego del verricello da parte del personale elisoccorritore del “Drago 142” l’uomo è stato issato a bordo dell’elicottero ed è stato condotto in zona sicura e affidato a personale sanitario per gli accertamenti del caso. L’intervento di è concluso intorno alle 17.00