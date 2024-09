La festa di San Cono è appena terminata, ma a Naso la fede e la devozione per il Santo protettore non termina mai. Con decreto del 3 luglio 2024 l’assessorato alle autonomie locali ha concesso un contributo di 5.000 euro per un progetto denominato “Sulle Orme di San Cono”, seguendo la devozione del comune al Santo Protettore e concittadino di Naso. Tante le iniziative in programma.