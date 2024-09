Montalbano Elicona: stabilizzati cinque lavoratori Asu in servizio al comune

Si è concluso ieri l’iter di stabilizzazione per cinque lavoratori Asu in servizio presso il comune di Montalbano Elicona assunti in organico a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro sono stati sottoscritti da parte del responsabile del servizio

Andrea Cattafi; si tratta di 3 lavoratori con profilo professionale “operatore” con contratto a

24 ore settimanali, uno con profilo “operatore esperto” a 22 ore settimanali e un“istruttore” a 20 ore settimanali.

Un obiettivo importante per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino

Todaro e atteso a lungo dai cinque lavoratori, che vedono finalmente coronare il proprio sogno, dopo anni di incertezza e precarietà.

Da oggi i cinque lavoratori assunti e le loro famiglie avranno sicurezza e dignità lavorativa, ha evidenziato il sindaco Todaro, che ha sottolineato come “queste assunzioni rappresentano un atto di giustizia sociale ed un momento importante per il potenziamento del personale comunale ed anche per il miglioramento dei servizi. E’ il dovuto riconoscimento verso chi, per anni, ha garantito con responsabilità, competenza e passione il funzionamento di alcuni servizi pubblici”.

In questa occasione il primo cittadino ha ringraziato il segretario comunale Andrea Cattafi, la ragioniera Rosanna De Francesco e le dipendenti Maria Francesca Aveni e Angela Lopresti: Montalbano Elicona è stato tra i primi comuni in Sicilia a concretizzare la procedura selettiva di stabilizzazione dei lavoratori Asu.