Calcio – Iniziano i campionati di Eccellenza e Promozione: il programma del weekend

Ad una settimana dalla fine della bella stagione, da calendario, cresce l’attesa per l’inizio dei Campionati di Eccellenza e Promozione che affiancheranno la Serie D, già partita, settimana scorsa.

Quarta serie con dodici siciliane al via e che ha visto, all’esordio, solo la vittoria esterna del Paternò. Compagine rossoblù protagonista di uno dei cinque derby siculi in programma Domenica, arriva la Nissa al Falcone Borsellino, che ha conquistato il primo punto, al Tomaselli, contro la Vibonese di Facciolo, ex tecnico del Sant’Agata, squadra bianco azzurra, che farà l’esordio in casa nel derby “ siculo-messinese “, contro la Nuova Igea Virtus.

Quest’ultima sconfitta all’esordio e con rammarico, al fotofinish, contro una delle corazzate del Campionato, ovvero la Reggina. Città di Sant’Agata reduce dall’ottimo pari dell’Aldo Campo, contro il Ragusa, che a sua volta farà visita al Siracusa per il terzo derby siciliano di giornata. Altri due derby a chiudere il secondo turno. L’Acireale, strapazzata all’esordio, battezzerà la prima trasferta del Castrum Favara in terra catanese, mentre un altra neo promossa, l’Enna , al Gaeta, farà l’esordio interno contro la Sancataldese, entrambe hanno acquisito un punto nella prima gara della settimana scorsa. Impegni interni per l’Akragas contro il Pompei e per il Licata contro il Locri. Chiudono il quadro il derby calabro tra Vibonese e Sambiase e lo scontro tra due delle possibili protagoniste stagionali, ovvero Reggina Scafatese.

Al via ufficialmente il Campionato di Eccellenza, con ben cinque messinesi pronte per lo start. Oggi esordio interno per le due matricole Gioiosa e Rosmarino.

Uomini di Silvestri, che ripartiranno da dove hanno finito, ossia affrontando il Città di Avola al Vasi, mentre la Rosmarino esordirà al Fresina contro la Leonfortese.

Domani le altre tre, con la Jonica in casa contro il Real Siracusa, trasferte insidiose per il Milazzo e la Nebros contro due matricole terribili, in terra catanese i mamertini di Bognanni, contro l’Aci Sant’Antonio, in quella iblea Bontempo e compagni contro il Vittoria.

In rampa di lancio anche la Promozione tutta messinese. Quattordici compagini pronte per l’elettrizzante torneo. Santangiolese Aluntina farà’ da apripista alle altre sei gare domenicali. Esordio interno per il Città di Galati contro la matricola città di Villafranca, idem per il Città di Mistretta contro la Valdinisi e per la nuova società San Fratello Acquedolcese contro l’Atletico Messina.

Chiudono il quadro gli incroci tra la Pro Mende e la matricola terribile Monforte Valle del Mela e il ritorno dopo tante stagioni dell’Orlandina contro la Polisportiva Sant’Alessio in trasferta e la sfida dell’Ambiente Stadium tra la Messana e la Nuova Rinascita.

Si riaccendono i riflettori sui Campionati Dilettantistici: menomale! Ne avevamo proprio bisogno.

Fabio Todaro