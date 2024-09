Messina: Lucio Arcidiacono è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

Si è insediato il nuovo comandate provinciale dei Carabinieri di Messina, Lucio Arcidiacono, il carabiniere più famoso d’Italia, conosciuto anche a livello mondiale. Il Colonnello Arcidiacono il 16 gennaio 2023 ha catturato il boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Cinquant’anni, originario di Catania, ha guidato il primo reparto investigativo del Ros dei Carabinieri con competenza sulla criminalità organizzata e sull’eversione e il terrorismo nell’ambito del quale, ha rivestito diversi incarichi a Napoli, Catania, Palermo e, infine, nella sede centrale di Roma. Ha frequentato il 175esimo Corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha assunto l’incarico di Comandante di Plotone presso il 1° Battaglione “Piemonte” di Moncalieri e, nell’ambito dell’organizzazione Territoriale dell’Arma dei Carabinieri è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona e della della Compagnia di Alassio.

Uno degli obiettivi primari del Colonnello Arcidiacono sarà quello di creare “un dialogo costante con i cittadini proprio per meglio capire le loro esigenze ed i loro bisogni. Importante il rapporto con i giovani e quindi con la scuola; la divisa non dev’essere vista dai ragazzi in maniera negativa o incutere timore ma, ma deve rappresentare elemento di sicurezza in quanto testimonianza della presenza costante dello Stato sempre al servizio dei cittadini”.